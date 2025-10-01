English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Post Office Schemes: రూ. 5 లక్షల పెట్టుబడితో రూ. 15 లక్షల లాభం..సూపర్ డూపర్ పథకం!

Post Office Fixed Deposit Schemes: మీరు పోస్టాఫీసు ఈ పథకంలో కేవలం రూ.5 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే, మెచ్యూరిటీ కాలంలో మీరు రూ.15 లక్షలు తిరిగి పొందవచ్చు. దీని గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని ఇక్కడ చూడండి..

Post Office Fixed Deposit Schemes: మీరు పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే, పోస్ట్ ఆఫీస్ పథకాలు మంచి ఎంపిక. ఇక్కడ మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తానికి మూడు రెట్లు పొందవచ్చు. మీ డబ్బును పోస్ట్ ఆఫీస్ టర్మ్ డిపాజిట్ అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ FD (FD)లో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది. పోస్ట్ ఆఫీస్ 5 సంవత్సరాల FD బ్యాంకుల కంటే మెరుగైన వడ్డీని అందిస్తుంది. ఈ పథకంలో మీరు రూ. 5 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ మెచ్యూరిటీ తర్వాత.. రూ. 15 లక్షలు తిరిగి పొందొచ్చు. ఈ పథకం గురించి పూర్తి సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
3 రెట్లు డబ్బు పొందండి: మొదట మీరు 5 సంవత్సరాల పాటు పోస్టాఫీసు FDలో రూ. 5 లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాలి. ఈ 5 సంవత్సరాల FDపై పోస్టాఫీసు 7.5% వడ్డీని ఇస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో ప్రస్తుత వడ్డీ రేటుతో లెక్కించినట్లయితే, 5 సంవత్సరాల తర్వాత మెచ్యూరిటీ మొత్తం రూ. 7,24,974 అవుతుంది.  

మీరు ఈ మొత్తాన్ని ఉపసంహరించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ మీరు తదుపరి 5 సంవత్సరాలు దానిని కొనసాగించవచ్చు. ఈ విధంగా 10 ఏళ్లలో రూ. 5 లక్షల మొత్తంపై వడ్డీ ద్వారా రూ. 5,51,175 సంపాదిస్తారు. అప్పుడు మీ మొత్తం మొత్తం రూ. 10,51,175 అవుతుంది. కానీ మీరు ఈ మొత్తాన్ని మళ్ళీ 5 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగించవచ్చు. అంటే, మీరు దానిని 5 సంవత్సరాలకు రెండుసార్లు కొనసాగించవచ్చు. ఈ విధంగా మీరు మొత్తం 15 సంవత్సరాల పాటు మీ మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేయాలి. 15వ ఏడాదిలో మెచ్యూరిటీ సమయంలో.. మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన రూ. 5 లక్షలపై వడ్డీ ద్వారా మాత్రమే రూ. 10,24,149 సంపాదిస్తారు.  

ఈ విధంగా మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన 5 లక్షలు.. వడ్డీగా వచ్చిన రూ. 10,24,149 కలిపితే.. మీరు మెచ్యూరిటీ సమయంలో మొత్తం రూ. 15,24,149 పొందవచ్చు. రూ.15 లక్షల పొందడానికి.. మీరు ఈ FDIC మొదటి ఐదు సంవత్సరాలకు అదనంగా 5+5 సంవత్సరాలు పెట్టుబడి పెట్టడం కొనసాగించాలి. అప్పుడే మీ పెట్టుబడి మొత్తం మూడు రెట్లు పెరుగుతుంది.  

మీకు 15 లక్షలు కావాలంటే ఇలా చేయండి!: రూ. 15 లక్షల మొత్తాన్ని పొందడానికి మీరు ఈ FDIని రెండుసార్లు పొడిగించాల్సి ఉంటుంది. దీని కోసం, మీరు అర్థం చేసుకోవలసిన కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. పోస్టాఫీసు ఒక సంవత్సరం FDI మెచ్యూరిటీ తేదీ నుండి 6 నెలల లోపల.. 2 సంవత్సరాల FDI మెచ్యూరిటీ కాలం నుండి 12 నెలల లోపల పొడిగించవచ్చు. కానీ 3, 5 ఏళ్ల FDI పొడిగింపు కోసం, మెచ్యూరిటీ కాలం నుండి 18 నెలల లోపల పోస్ట్ ఆఫీస్‌కు తెలియజేయాలి.  

దీనితో పాటు మీరు ఖాతా తెరిచే సమయంలో పరిపక్వత తర్వాత ఖాతా పొడిగింపు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. పరిపక్వత తేదీన సంబంధిత TD ఖాతాకు వర్తించే వడ్డీ రేటు పొడిగించిన కాలానికి వర్తిస్తుంది. బ్యాంకుల మాదిరిగానే, మీరు పోస్టాఫీసులలో వేర్వేరు కాలపరిమితి గల FDల ఎంపికను పొందుతారు. ప్రతి కాలపరిమితికి వేర్వేరు వడ్డీ రేట్లు అందిస్తారు. ఒక సంవత్సరం ఖాతాకు 6.9% వార్షిక వడ్డీ, రెండు సంవత్సరాల ఖాతాకు 7.0% వార్షిక వడ్డీ, మూడు సంవత్సరాల ఖాతాకు 7.1% వార్షిక వడ్డీ మరియు ఐదు సంవత్సరాల ఖాతాకు 7.5% వార్షిక వడ్డీ లభిస్తుంది.  

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న కొన్ని సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ద్వారా రూపొందించింది. వీటిలో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రూవీకరించడం లేదు.)  

