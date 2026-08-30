/Best Scheme 2026: ఇంట్లోనే కూర్చుని ఉన్న నెలకు రూ.20 వేలకుపైగా ఆదాయం.. సెంట్రల్ అదిరిపోయే స్కీమ్!

Best Scheme 2026: రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా ప్రతి నెలా కొంత ఆదాయం రావాలని చాలామంది కోరుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగ విరమణ చేసిన తర్వాత చేతిలో ఉన్న పొదుపు డబ్బును భద్రంగా ఉంచడంతో పాటు, దాని ద్వారా క్రమం తప్పకుండా ఆదాయం పొందాలని చూస్తుంటారు. ఇలాంటి వారికి పోస్టాఫీస్ అందించే సీనియర్ సిటిజన్స్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (SCSS) ఒక ఎంపికగా ఉంటుంది.
SCSS ప్రధానంగా సీనియర్ సిటిజన్ల కోసం రూపొందించిన పథకం. సాధారణంగా 60 ఏళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్నవారు ఇందులో ఖాతా తెరవవచ్చు. భార్యాభర్తలు కలిసి జాయింట్ అకౌంట్ కూడా నిర్వహించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో 60 ఏళ్లలోపు వారికి కూడా ఈ పథకంలో చేరేందుకు నిబంధనలు ఉన్నాయి. స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ చేసిన కొందరు ఉద్యోగులు 55 ఏళ్ల తర్వాత కూడా నిర్దిష్ట నిబంధనల ప్రకారం ఖాతా తెరవవచ్చు. రిటైర్డ్ డిఫెన్స్ సిబ్బందికి కూడా వయస్సుకు సంబంధించి ప్రత్యేక నిబంధనలు ఉన్నాయి.
ఈ పథకంలో గరిష్ఠంగా రూ.30 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చని ఇచ్చిన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం 8.2 శాతం వార్షిక వడ్డీ రేటును ఉదాహరణగా తీసుకుంటే, రూ.30 లక్షలపై ఏడాదికి సుమారు రూ.2.46 లక్షల వడ్డీ వస్తుంది. అంటే ఏడాది వడ్డీని 12 నెలలకు సగటుగా లెక్కిస్తే నెలకు సుమారు రూ.20,500 వరకు వస్తుంది. అయితే ఇది నెలవారీగా ఖాతాలో జమ అయ్యే మొత్తం అని భావించకూడదు. వడ్డీ చెల్లింపు విధానం పథకం నిబంధనల ప్రకారం ఉంటుంది.
SCSS సాధారణంగా ఐదేళ్ల కాలానికి ఉంటుంది. అవసరమైతే నిబంధనలకు అనుగుణంగా ముందుగానే ఖాతాను మూసివేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని షరతులు వర్తించవచ్చు. అందువల్ల పెట్టుబడి పెట్టే ముందు డబ్బు అవసరం ఎప్పుడు ఉంటుందో ఆలోచించాలి.
ఈ పథకంలో పెట్టుబడికి ఆదాయపు పన్ను నిబంధనల ప్రకారం కొన్ని ప్రయోజనాలు లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే వచ్చే వడ్డీపై పన్ను వర్తించవచ్చు. కాబట్టి పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు తాజా పోస్టాఫీస్ నిబంధనలు, వడ్డీ రేట్లు, పన్ను వివరాలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించడం మంచిది.