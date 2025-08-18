English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Postal Insurance Policies: రూ.2తో రూ.15 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​.. తపాలా శాఖ అందించే ఈ ప్రమాద బీమా పాలసీల గురించి తెలుసా..?

Postal Insurance Policies :  రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించి గాయాలపాలైనప్పుడు లేదా అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో చేరిన సందర్భాల్లో డబ్బులు అధికంగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. కొన్నిసార్లు పాక్షికంగా, లేని పక్షంలో తాత్కాలిక వైకల్యం కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో రక్షణగా ప్రైవేట్ బీమా పాలసీలు ఉన్నప్పటికీ ప్రీమియం ధరలు అధికంగా ఉండటంతో వాటిపై ప్రజలు అంతగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం లేదు. ఈ తరుణంలో సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఆదిత్య బిర్లా క్యాపిటల్ సంస్థతో భారతీయ పోస్టల్ శాఖ సంయుక్తంగా ప్రమాద బీమా పాలసీలను అందుబాటులో తీసుకువచ్చింది
1 /6

 ఓ వ్యక్తి పిల్లలను పాఠశాలలో దింపి ఇంటికి వస్తుండగా ఆయన ప్రయాణిస్తున్న బైకును ఆకస్మాత్తుగా లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆ వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మరణించాడు. దీంతో ఆ కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకుంది. 

2 /6

మరో వ్యక్తి ముక్కు సమస్యతో ఆసుపత్రికి వెళ్లాడు. వైద్యులు ముక్కుకు ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పారు. రూ. లక్ష వరకు ఖర్చు అవుతుందని చెప్పారు. దీంతో ఆ వ్యక్తి చేసేదేమీ లేక ఆపరేషన్ వాయిదా వేసుకున్నాడు. కొన్నాళ్ల తర్వాత మరో హాస్పిటల్ కు వెళ్తే ఏకంగా రూ. 2లక్షలు అవుతుందని చెప్పారు.   

3 /6

ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని 18 ఏళ్ల నుంచి 65ఏళ్ల వయస్సు గలవారు తీసుకోవచ్చు. దీన్ని తీసుకునేందుకు దగ్గరలోని పోస్టల్ ఆఫీస్ కు వెళ్లాలి. ఆధార్ కార్డు, దానితో లింక్ అయిన ఫోన్ నెంబర్ మీ దగ్గర ఉండాలి. వైద్య పరీక్షలు చేసిన తర్వాత ఇది కొందరికీ వర్తిస్తుంది. సాయుధ బలగాలకు ఈ పాలసీ వర్తించదన్న విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. 

4 /6

రోజుకు రూ. 1.50తో రూ. 10లక్షలు, రూ. 2లతో రూ. 15లక్షలు విలువైన ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలను పోస్టల్ డిపార్ట్ మెంట్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఏడాదికి కేవలం రూ. 549 ప్రీమియంతో అకాల మరణాలకు రూ. 10లక్షలు, 749 ప్రీమియంతో రూ. 15లక్షల పాలసీలు ప్రజలకు చౌకగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. 

5 /6

ప్రమాదవశాత్తు వైద్య ఖర్చులకు ఓపీడీ రూ. 30వేలు లేదా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఆసుపత్రిలో ఉండాల్సిన అవసరం లేకుంటే పది సార్లు రూ. 1500 విలువైన కన్సల్టేషన్లను ఈ పాలసీలో వర్తిస్తాయి. ప్రమాదం జరిగిన ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఉంటే రూ. 60వేల వరకు చెల్లిస్తారు. ఇద్దరు పిల్లలకు విద్య ప్రయోజనం కింద గరిష్టంగా రూ. లక్ష వరకు నగదు అందుతుంది. ఫీజులు తక్కువగా ఉంటే వాటినే పూర్తిగా చెల్లిస్తారు.   

6 /6

ప్రమాదం జరిగి ఆ వ్యక్తి కోమాలోకి వెళ్లినట్లయితే రూ. లక్ష వరకు కవరింగ్ ఇన్సూరెన్స్ చెల్లిస్తారు. ఒకవేళ ఎముకలు విరిగినట్లయితే ఖర్చుల నిమిత్తం లక్ష వరకు డబ్బులు వస్తాయి. తలకు ఏదైనా దెబ్బ తగిలి మానసికంగా ఇబ్బంది పడినట్లయితే నాలుగు కన్సల్టెంట్స్ ఫ్రీగా లభిస్తాయి. ఒకరికి ప్రమాదం జరిగిన వేరేచోట మరణించినట్లయితే వారి కుటుంబ సభ్యులు అక్కడికి వెళ్లి రావడానికి రూ. 25వేల వరకు డబ్బు చెల్లిస్తారు. 

Accident Insurance Policies Postal Insurance Policies Aditya Birla Capital Company Distribution Insurance Policies telugu news Business News PERSONAL FINANCE

Next Gallery

Salary And DA Hike: ఉద్యోగులకు డబుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. ఊహించని రీతిలో పెరగనున్న జీతాలు, డీఏ