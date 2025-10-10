English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Postal Jobs: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. డిగ్రీతో తపాలా శాఖలో జాబ్స్.. నెలకు రూ.30 వేల జీతం..

Postal Department Jobs Notification: ఎప్పటినుంచో మంచి ఉద్యోగం పొందాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వార్త మీ కోసమే..ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా జాబ్ తెచ్చుకున్న వారికి రూ.30 వేల వరకు జీతం లభిస్తుంది.

Postal Department Jobs Notification 2025: దీపావళి వేళ తపాలా శాఖ గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది. నిరుద్యోగుల కోసం బంపర్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (IPPB) పేరుతో ఈ నోటిఫికేషన్ ను నిరుద్యోగ యువతకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. IPPB నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా 348 ఖాళీలు ఉన్నట్లు అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఆసక్తి కలిగిన డిగ్రీ చేసిన ప్రతి నిరుద్యోగి ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని నోటిఫికేషన్ లో తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఈ నోటిఫికేషన్ కు సంబంధించిన చివరి తేదీని కూడా IPPB వెల్లడించింది. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..
 
డిగ్రీ చదివి ఇంట్లోనే ఖాళీగా ఉంటున్నారా? అయితే ఈ దీపావళి మీ జీవితాల్లో వెలుగును నింపబోతోంది. ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (IPPB) నుంచి జాబ్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఇందులో భాగంగా ప్రతి డిగ్రీ చేసిన నిరుద్యోగులు అప్లై చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం వీలు కల్పించింది.. అక్టోబర్ 29వ తేదీ లోపు ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.  

ఆసక్తి కలిగిన ప్రతి నిరుద్యోగి 348 పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ నోటిఫికేషన్ కు సంబంధించిన దరఖాస్తు ప్రక్రియ అక్టోబర్ 9వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమైంది. ఈనెల 29 వరకు ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తులు స్వీకరించబోతున్నట్లు IPPB అధికారిక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా ఆన్లైన్ రూపంలోనే స్వీకరించబోతున్నట్లు తెలిపింది.  

ఇక అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొన్న ఉద్యోగాల ఖాళీల సంఖ్య వివరాల్లోకి వెళితే.. 8 ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో భర్తీ చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది. అలాగే తెలంగాణలో కూడా 9 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నట్లు అధికారికంగా వెల్లడించింది. దేశవ్యాప్తంగా 348 కాళీ పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది..  

ఇక విద్యార్హత వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ పోస్టులను అప్లై చేసుకోనే వారు తప్పకుండా ఏదైనా విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించిన కాలేజీకి సంబంధించిన డిగ్రీని చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పోయిన నెల నాటికి GDS తపాలా శాఖతో ఏదైనా జాబ్ చేస్తున్నవారు ఈ ఉద్యోగాలను అప్లై చేసుకోవచ్చు.  

ఇక వయోపరిమితి వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ ఏడాది నాటికి తప్పకుండా వయస్సు 35 సంవత్సరాల లోపు ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా రూ.750 దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించి.. ఈ ఉద్యోగాలను అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక జీతం ప్రతినెల రూ.30 వేల వరకు ఉంటుందని ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ నోటిఫికేషన్ లో వెల్లడించింది..

Postal Jobs Postal Jobs Telugu Postal Jobs Telangana TSPSC Postal Jobs Notification 2025

