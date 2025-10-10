Postal Jobs: నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. డిగ్రీతో తపాలా శాఖలో జాబ్స్.. నెలకు రూ.30 వేల జీతం..

Postal Department Jobs Notification: ఎప్పటినుంచో మంచి ఉద్యోగం పొందాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వార్త మీ కోసమే..ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా జాబ్ తెచ్చుకున్న వారికి రూ.30 వేల వరకు జీతం లభిస్తుంది.
Postal Department Jobs Notification 2025: దీపావళి వేళ తపాలా శాఖ గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది. నిరుద్యోగుల కోసం బంపర్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (IPPB) పేరుతో ఈ నోటిఫికేషన్ ను నిరుద్యోగ యువతకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. IPPB నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా 348 ఖాళీలు ఉన్నట్లు అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఆసక్తి కలిగిన డిగ్రీ చేసిన ప్రతి నిరుద్యోగి ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని నోటిఫికేషన్ లో తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఈ నోటిఫికేషన్ కు సంబంధించిన చివరి తేదీని కూడా IPPB వెల్లడించింది. ఈ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..
డిగ్రీ చదివి ఇంట్లోనే ఖాళీగా ఉంటున్నారా? అయితే ఈ దీపావళి మీ జీవితాల్లో వెలుగును నింపబోతోంది. ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ (IPPB) నుంచి జాబ్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఇందులో భాగంగా ప్రతి డిగ్రీ చేసిన నిరుద్యోగులు అప్లై చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం వీలు కల్పించింది.. అక్టోబర్ 29వ తేదీ లోపు ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఆసక్తి కలిగిన ప్రతి నిరుద్యోగి 348 పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ నోటిఫికేషన్ కు సంబంధించిన దరఖాస్తు ప్రక్రియ అక్టోబర్ 9వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమైంది. ఈనెల 29 వరకు ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తులు స్వీకరించబోతున్నట్లు IPPB అధికారిక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా ఆన్లైన్ రూపంలోనే స్వీకరించబోతున్నట్లు తెలిపింది.
ఇక అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొన్న ఉద్యోగాల ఖాళీల సంఖ్య వివరాల్లోకి వెళితే.. 8 ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో భర్తీ చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది. అలాగే తెలంగాణలో కూడా 9 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నట్లు అధికారికంగా వెల్లడించింది. దేశవ్యాప్తంగా 348 కాళీ పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది..
ఇక విద్యార్హత వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ పోస్టులను అప్లై చేసుకోనే వారు తప్పకుండా ఏదైనా విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించిన కాలేజీకి సంబంధించిన డిగ్రీని చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పోయిన నెల నాటికి GDS తపాలా శాఖతో ఏదైనా జాబ్ చేస్తున్నవారు ఈ ఉద్యోగాలను అప్లై చేసుకోవచ్చు.
ఇక వయోపరిమితి వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ ఏడాది నాటికి తప్పకుండా వయస్సు 35 సంవత్సరాల లోపు ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా రూ.750 దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించి.. ఈ ఉద్యోగాలను అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక జీతం ప్రతినెల రూ.30 వేల వరకు ఉంటుందని ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ నోటిఫికేషన్ లో వెల్లడించింది..