Poultry Farm Loan: కోళ్ల ఫారంకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. రూ.50 లక్షల లోన్.. సగం సబ్సిడీ మీకే..!!

Poultry Farm Loan: గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పౌల్ట్రీ పరిశ్రమను ప్రారంభించాలనుకునే వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తోంది. నేషనల్ లైవ్ స్టాక్ పథకం ద్వారా కోళ్ల ఫారాలు ఏర్పాటు చేయడానికి ఆసక్తి ఉన్నవారికి గరిష్టంగా రూ.50 లక్షల వరకు రుణ సదుపాయం కల్పించబడుతోంది. ముఖ్యంగా ఈ రుణంపై 50 శాతం వరకు సబ్సిడీ ఇవ్వడం ఈ పథకంలోని ప్రధాన ప్రత్యేకత. పశుసంవర్ధక, పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి శాఖ ఆధ్వర్యంలో అమలవుతున్న ఈ కార్యక్రమం ద్వారా దేశంలో మాంసం, పాలు, గుడ్ల ఉత్పత్తిని పెంచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి అవకాశాలను పెంచడం కూడా ఈ పథకం ఉద్దేశాల్లో ఒకటి.
 
ఎవరు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు? ఈ పథకం కింద వివిధ వర్గాలకు చెందిన వ్యక్తులు లేదా సంస్థలు రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. వ్యక్తిగతంగా కోళ్ల ఫారం ప్రారంభించాలనుకునే రైతులు, ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు, స్వయం సహాయ సంఘాలు (SHGs), జాయింట్ లయబిలిటీ గ్రూపులు, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థలు (FPOs), రైతు సహకార సంఘాలు, సెక్షన్-8 కింద నమోదైన కంపెనీలు కూడా అర్హులుగా పరిగణించబడతాయి. ముఖ్యంగా హేచరీలు, కోళ్ల పెంపక కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలనుకునే వారు కూడా ఈ పథకాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. దేశంలోని జాతీయ బ్యాంకులు ఈ పథకం కింద రుణాలను మంజూరు చేస్తాయి.

భూమి అవసరం ఎంత? కోళ్ల ఫారం ఏర్పాటు చేయడానికి కనీసం ఒక ఎకరం భూమి అవసరం. దరఖాస్తుదారుడి పేరుపై భూమి ఉంటే దానికి సంబంధించిన పత్రాలను సమర్పించాలి. ఒకవేళ సొంత భూమి లేకపోతే, కౌలుకు తీసుకున్న భూమిపై కూడా ఫారం ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. అయితే అలాంటి సందర్భాల్లో భూమి యజమాని, దరఖాస్తుదారు కలిసి జాయింట్‌గా రుణానికి దరఖాస్తు చేయాలి.

దరఖాస్తు ఎలా చేయాలి? ఈ పథకం కోసం దరఖాస్తు పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌లో చేయాల్సి ఉంటుంది. నేషనల్ లైవ్ స్టాక్ మిషన్  లో నమోదు చేసుకుని యూజర్ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్ సృష్టించాలి. ఆ తర్వాత మీరు ఏర్పాటు చేయదలచుకున్న కోళ్ల ఫారానికి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ (DPR) సిద్ధం చేసి పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్ చేయాలి. దరఖాస్తు చేసిన తర్వాత లాగిన్ అయ్యి మీ అప్లికేషన్ ఏ దశలో ఉందో కూడా తెలుసుకునే సౌకర్యం ఉంటుంది. లాగిన్ సమయంలో మొబైల్ నంబర్‌కు ఓటీపీ వస్తుంది.

అవసరమైన పత్రాలు: దరఖాస్తు సమయంలో పలు పత్రాలను సమర్పించాలి. వాటిలో ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్, ఓటర్ ఐడీ లేదా చిరునామా ధృవీకరణ పత్రం, భూమికి సంబంధించిన పత్రాలు, భూమి ఫోటో, బ్యాంక్ ఖాతాకు చెందిన రెండు క్యాన్సిల్ చేసిన చెక్కులు, మాండేటరీ ఫామ్, కుల ధృవీకరణ పత్రం, విద్యార్హతల సర్టిఫికెట్లు, శిక్షణ పొందినట్లయితే దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికెట్, అలాగే స్కాన్ చేసిన సంతకం ఫోటో వంటి పత్రాలు అవసరం.

డీపీఆర్ తయారీలో జాగ్రత్తలు: డీపీఆర్ సిద్ధం చేసేటప్పుడు నిజమైన వివరాలను మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఉదాహరణకు ఫారం ప్రారంభించడానికి ఎన్ని కోళ్లను కొనుగోలు చేస్తారు, ఒక్కో కోడి పిల్ల ధర ఎంత, వాటి ఆహారం మరియు నిర్వహణ ఖర్చులు ఎంత వంటి అంశాలను స్పష్టంగా పేర్కొనాలి. అంచనాలను అతిగా చూపించడం లేదా అసత్య వివరాలు ఇవ్వడం వల్ల బ్యాంకులు దరఖాస్తును తిరస్కరించే అవకాశం ఉంటుంది.

సిబిల్ స్కోరు ఎందుకు ముఖ్యము? రుణం పొందాలంటే మంచి సిబిల్ స్కోర్ ఉండటం చాలా కీలకం. సిబిల్ స్కోరు తక్కువగా ఉంటే బ్యాంకులు రుణం మంజూరు చేయడానికి ముందుకు రావడం కష్టం. అందువల్ల దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు క్రెడిట్ స్కోరు బాగుందని నిర్ధారించుకోవడం మంచిది.

శిక్షణ ఉంటే ప్రయోజనం: పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ లాభదాయకమైనదే అయినప్పటికీ కొన్ని సవాళ్లు కూడా ఉంటాయి. కోళ్ల సంరక్షణ, వ్యాధి నివారణ, సరైన ఆహారం, కోడి పిల్లల కొనుగోలు, మార్కెటింగ్ వంటి అంశాలపై ముందుగానే శిక్షణ తీసుకుంటే విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. నిపుణుల మార్గదర్శకత్వంతో ఈ రంగంలోకి ప్రవేశించడం ఉత్తమమని సూచిస్తున్నారు.

మరింత సమాచారం ఎక్కడ పొందాలి? ఈ పథకం అమలులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నోడల్ ఏజెన్సీలుగా వ్యవహరిస్తాయి. మీరు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసిన తర్వాత సంబంధిత రాష్ట్ర నోడల్ సంస్థల ద్వారా మీ దరఖాస్తు స్థానిక బ్యాంకులకు పంపిస్తారు. మీ జిల్లాలోని పశుసంవర్ధక శాఖ కార్యాలయాన్ని సంప్రదిస్తే ఈ పథకం గురించి మరింత వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే వారి సహాయంతో దరఖాస్తు ప్రక్రియను సులభంగా పూర్తి చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

