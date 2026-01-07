English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Honor Power 2 మొబైల్‌ వచ్చేసింది.. చీప్‌ ధరకే 10,080mAh బ్యాటరీ మొబైల్..

Honor Power 2 మొబైల్‌ వచ్చేసింది.. చీప్‌ ధరకే 10,080mAh బ్యాటరీ మొబైల్..


Honor Power 2 Price: చాలా అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో హానర్ పవర్ 2 స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని కంపెనీ ధర రూ.34 వేలతో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Honor Power 2 Price In India: చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ హానర్‌ నుంచి మార్కెట్‌లోకి కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ అయ్యింది. దీనిని హానర్ పవర్ 2 పేరుతో మంగళవారం విడుదల చేసింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ పవర్‌ఫుల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 ఎలైట్ ప్రాసెసర్‌తో విడుదల చేసింది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

ఈ హానర్ పవర్ 2 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 10,080mAh బ్యాటరీ 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అలాగే ఇద ప్రీమియం డిజైన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక వెనక భాగంలో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా  50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది..  

2 /5

హానర్ పవర్ 2 మొబైల్ వెనక భాగంలో అదనంగా  5-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది ఎంతో అద్భుతమైన ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా మ్యాజిక్ OS 10 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఫ్రంట్‌ భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇవే కాకుండా చాలా రకాల ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంది.

3 /5

ఇక హానర్ పవర్ 2 ధరకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..చైనాలో 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర భారత్‌ రూపాయాల్లో సుమారు రూ. 34,900 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే 512GB వేరియంట్ ధర రూ.38,800 నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ హానర్ పవర్ 2 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మూడు కలర్‌ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో రైజింగ్ సన్ ఆరెంజ్ చాలా హైలెట్‌గా ఉంటుంది.   

4 /5

ఈ హానర్ పవర్ 2 స్పెసిఫికేషన్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 1,200 x 2,640 పిక్సెల్స్ కలిగిన 6.79-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఈ స్క్రీన్‌కి ఎంతో ప్రత్యేకమైన 3,840 Hz వరకు PWM డిమ్మింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తోంది. అలాగే ఇది Android 16 ఆధారంగా MagicOS 10 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతుంది. ఇది  Mali-G720 MC8 GPUతో లభిస్తోంది.   

5 /5

హానర్ పవర్ 2 డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ కెమెరాలు ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)కు సపోర్ట్‌ను అందిస్తాయి. అలాగే వీడియో కాల్‌ల కోసం 16-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కూడా అందిస్తున్నారు. ఇక ఇందులో కంపెనీ ఎంతో పవర్‌ఫుల్  10,080 mAh బ్యాటరీని కూడా అందిస్తున్నారు. అలాగే బ్యాటరీ ఛార్జింగ్‌ కోసం 80 W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది.  

Honor India Honor Phone Honor Power Honor Mobile Honor Power 2 Honor Magic

Next Gallery

Shriya Saran: 43 ఏళ్ల వయసులో స్టార్ హీరోయిన్ శ్రియ కొత్త ప్రయోగం.. ఏమిటంటే..!