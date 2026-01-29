English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Redmi Note 15 Pro: 200-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో Redmi Note 15 సిరీస్‌ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!

Redmi Note 15 Pro Launch Date: భారత మార్కెట్లోకి Redmi అద్భుతమైన మొబైల్ సిరీస్‌ను విడుదల చేసింది.  ఇది నోట్ 15 ప్రో 5G సిరీస్ పేరుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాలు, పూర్తి సమాచారం మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Redmi Note 15 Pro Launch Date In India: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ కంపెనీ రెడ్మి ఈరోజు భారత మార్కెట్‌లో అద్భుతమైన కొత్త మొబైల్ సిరీస్ విడుదల చేసింది. దీనిని రెడ్మీ నోట్ 15 సిరీస్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. దీనిని కంపెనీ రెండు మోడల్స్ లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది నోట్ 15 ప్రో 5Gతో పాటు నోట్ 15 ప్రో ప్లస్ 5G మోడల్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఈ మొబైల్స్‌కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
ఈ రెడ్‌మి నోట్ 15 ప్రో 5G, నోట్ 15 ప్రో ప్లస్ 5G మోడల్స్ మొత్తం మూడు కలర్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇది భారత మార్కెట్‌లో సిల్వర్ యాస్ట్‌తో పాటు మీరాజ్ బ్లూ, కార్బన్ బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్స్‌లో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ మోడల్స్ వివిధ స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బేస్ వేరియంట్ కేవలం రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో మాత్రమే లభిస్తోంది. 

ఇక ప్లస్ వేరియంట్ వివరాల్లోకి వెళ్తే ఇది మార్కెట్‌లో 256 జీబీతో పాటు 512gb ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా మరో వేరియంట్‌తో కూడా ఇది లభిస్తోంది. అయితే, రెడ్మీ కంపెనీ 2 మోడల్స్ ను ఫిబ్రవరి 3 వ తేదీన అమెజాన్ లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.   

ఈ రెండు మోడల్స్ కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. రెండు మోడల్స్ వెనక కెమెరా మాడ్యూల్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వెనకాల 200-మెగాపిక్సెల్ 'మాస్టర్ పిక్సెల్' కెమెరాతో పాటు ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ సపోర్టు కూడా అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఫోర్ కె రికార్డింగ్ ఆప్షన్ కూడా లభిస్తుంది. ఇక ఈ మోడల్స్‌లోని డిస్ప్లే 6.83-అంగుళాల 1.5K అల్ట్రా QHD AMOLEDతో వచ్చింది. దీని స్క్రీన్ దాదాపు 3,200 నిట్‌ల బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్‌ను కలిగి ఉంటుంది.   

అంతేకాకుండా ఇందులో కంపెనీ కార్వింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా ప్రాసెసర్ తో ఈ మొబైల్ విడుదల విడుదలైంది. దీంతోపాటు వీటిల్లో ఎంతో శక్తివంతమైన 6,580 mAh బ్యాటరీ 45 W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 18 W రివర్స్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది.   

ఇక ఇప్పటిదాకా మనం కేవలం బేస్ వేరియంట్ ఫీచర్స్‌ను మాత్రమే చూసాం.. ఈ Redmi Note 15 Pro+ 5G  స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన మోడల్ వివరాల్లోకి వెళ్తే..Snapdragon 7s Gen 4 చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉండబోతోంది. అంతేకాకుండా థర్మల్ మేనేజ్‌మెంట్ కోసం IceLoop కూలింగ్ సిస్టమ్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఇందులో ఎంతో శక్తివంతమైన 6,500 mAh బ్యాటరీ 100 W హైపర్‌ఛార్జ్ వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టుతో లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

