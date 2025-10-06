English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rajdoot 350: ఇక రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్‌కి బై..బై.. రెట్రో డిజైన్‌తో రాజ్‌దూత్ 350 బైక్ రీ ఎంట్రీ.. వివరాలు లీక్!

Rajdoot 350 Model 2025: అతి త్వరలోనే మార్కెట్లోకి రాజ్‌దూత్ 350 మోటార్ సైకిల్ విడతల కాబోతోంది. ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన ఇంజన్‌తో పాటు అద్భుతమైన లుక్కులో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Rajdoot 350 Model 2025 Telugu: పాత మోడల్ మోటార్ సైకిల్‌లకు ఇప్పుడు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అత్యంత శక్తివంతమైన బైక్లను కొనుగోలు చేసేందుకు చాలామంది ఇష్టపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వంటి మోటార్ సైకిళ్లను యువత ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అతి త్వరలోనే రాజ్‌దూత్ 350 మోటార్ సైకిల్ కూడా విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ బైక్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్, స్పెసిఫికేషన్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
ఈ శక్తివంతమైన రాజ్‌దూత్ మోటార్ సైకిల్ అద్భుతమైన ఆకట్టుకునే ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకమైన సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్‌ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది స్పెషల్ సిసి శక్తివంతమైన ఇంజన్ తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా వివిధ రకాల ఆప్షన్స్‌లో విడుదల కాబోతున్నట్లు సమాచారం..

కొత్త రాజ్‌దూత్ 350 మోటార్ సైకిల్ అత్యంత దృఢమైన స్టీల్ బాడీతో పాటు క్లాసిక్ రౌండ్ హెడ్‌లైట్ ను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు గ్రామీణ రోడ్లపై కూడా నడిచేందుకు ప్రత్యేకమైన టైర్లతో పాటు గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది పాత మోడల్ బైక్ లుక్కుతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.   

కొత్త రాజ్‌దూత్ 350 మోటార్ సైకిల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 346cc ఇంజన్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అంతేకాకుండా పాత మోడల్ ఇంజన్ మార్పులు చేసి ఆధునిక బిఎస్సి టెక్నాలజీతో దీనిని  విడుదల చేయబోతున్నారు. దీనివల్ల ఇంజన్ అత్యంత ఎక్కువ శక్తిని అందిస్తుంది. దీంతో ప్రయాణాలు కూడా మరింత సులభతరం అవుతాయి..  

ఈ మోటార్ సైకిల్ లీటర్‌కు 65 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీ అందిస్తున్నట్లు లీకైన వివరాల ప్రకారం తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇటీవలే కొన్ని వార్త వెబ్సైట్లు రాసిన వివరాల ప్రకారం.. ఒక లీటర్ పెట్రోల్ కు 65 మంచి 70 కిలోమీటర్ల వరకు కూడా మైలేజీని అందిస్తుందని తెలిపారు. ఇది రెట్రో లుక్కులో విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. 

ఇక ఈ మోటర్ సైకిల్ దృఢమైన ట్యూబులర్ స్టీల్ ఫ్రేమ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ముందు టైర్ కి డిస్క్ బ్రేక్, వెనుక డ్రమ్ బ్రేక్‌లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి ఉండే డ్యూయల్ షాక్ అబ్జార్బర్‌లు కఠిన రోడ్లపై కూడా చాలా బాగా వెళ్తుంది. అయితే అతి త్వరలోనే ఈ మోటార్ సైకిల్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను కంపెనీ వెల్లడించబోతోంది. ఈ బైక్ కి సంబంధించిన ధర కూడా కంపెనీ వెల్లడించినది.  

