Samsung Galaxy A57 5g: 5,000 mAh బ్యాటరీతో Samsung Galaxy A57 ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ లీక్‌!

Samsung Galaxy A57 5g Launch Date In India: సాంసంగ్ నుంచి భారత మార్కెట్లోకి ఒక దిమ్మతిరిగే బడ్జెట్ మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇది అద్భుతమైన కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
Samsung Galaxy A57 5g Launch Date In India: కొరియన్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ సాంసంగ్ త్వరలో భారత మార్కెట్లోకి దిమ్మతిరిగే ఫీచర్స్తో కూడిన మొబైల్ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన డిజైన్ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ కొత్త కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ Samsung Galaxy A56 5G అనే పేరుతో విడుదల చేయబోతోంది. ఇది భారత మార్కెట్లో మార్చి నెలలోని రెండో వారం లేదా మూడో వారంలో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ Samsung Galaxy A57 5G స్మార్ట్ఫోన్ భారతదేశ మార్కెట్లో SM-A576B/DS మోడల్ నెంబర్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్పై శాంసంగ్ కంపెనీ త్వరలోనే అధికారిక ప్రకారం చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని సమాచారం. ఇందులో భాగంగానే ఫీచర్స్ కూడా అధికారికంగా వెల్లడించే ఛాన్స్ ఉంది.
ఇక సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. Samsung Galaxy A57 5G స్మార్ట్ఫోన్ను అద్భుతమైన 6.6-అంగుళాల పూర్తి HD+ డిస్ప్లేతో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది Samsung కు సంబంధించిన Exynos 1680 ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతుంది. దీంతోపాటు ఇది ఒకే స్టోరేజ్ వేరియెంట్ లో విడుదల అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం.
సాంసంగ్ కంపెనీ దీనిని కేవలం 128 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో పాటు అదనంగా 12-మెగాపిక్సెల్, 5-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలు ఉంటాయి.
ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో వీడియో కాల్ కోసం 12-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000 mAh బ్యాటరీతో పాటు 45 W వైర్డు ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇందులో ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ధర వివరాలను కంపెనీ.. మార్చి నెలలోనే అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మొబైల్ మార్కెట్లోకి విడుదలయితే వివిధ చైనా బ్రాండ్లకు సంబంధించిన మొబైల్తో పోటీపడే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే దీనిని వివిధ ఈ కామర్స్ ఫ్లాట్ఫార్మ్స్తోపాటు సాంసంగ్ స్టోర్లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే ఛాన్స్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.