  • Telugu News
  • Photos
  • Nubia Z80 Ultra: రెండు 50MP కెమెరాలు, 7000 mAh బ్యాటరీతో మార్కెట్‌లోకి మరో కొత్త మొబైల్.. అబ్బబ్బ ఫీచర్స్ మామూలుగా లేవు..

Nubia Z80 Ultra News: నుబియా బ్రాండ్ నుంచి మార్కెట్లోకి కొత్త మొబైల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది నుబియా Z80 అల్ట్రా అనే పేరుతో చైనాలో విడుదల కాబోతున్నట్లు సమాచారం. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. 

Nubia Z80 Ultra Telugu News: ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ నుబియా చైనా మార్కెట్‌లో అద్భుతమైన మొబైల్స్‌ను విడుదల చేస్తూ వస్తుంది. ముఖ్యంగా అత్యంత ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను విడుదల చేయడంలో ఈ బ్రాండ్ ముందుంటుంది. అయితే ఈ కంపెనీ మరో ముందడుగు వేసింది. తమ శక్తివంతమైన మరో స్మార్ట్ ఫోన్‌ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ నుబియా Z80 అల్ట్రా పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ చైనా మార్కెట్లో అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి..
 
1 /6

ఫ్లాగ్‌షిప్ నుబియా Z80 అల్ట్రా స్మార్ట్ ఫోన్‌ను కంపెనీ ఈ ఏడాది చివరి నెల లేదా 2026 సంవత్సరం ప్రారంభ నెలలో మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే అవకాశాలున్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7000 mAh బ్యాటరీతో పాటు 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సెటప్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

2 /6

ఈ మొబైల్‌లో కంపెనీ వివిధ వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇందులోని మొదటి వేరియంట్ 16GB వరకు RAMతో రాబోతున్నట్లు సమాచారం. అలాగే దీని ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కూడా 1TB వరకు ఉండబోతున్నట్లు లీకైన వివరాల ప్రకారం తెలుస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్ ను మొదట కంపెనీ చైనాలో విడుదల చేసి ఆ తర్వాత వరల్డ్ వైడ్ గా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలున్నాయి.   

3 /6

Z80 అల్ట్రా స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌తో అందుబాటులో రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ గేమింగ్ చేసే వారికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా మల్టీ టాస్కింగ్‌తో పాటు మొబైల్‌తో భారీ పనులు చేసే వారికి ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ చాలా చక్కగా యూస్ అవుతుంది. ఇక దీని ధర రూ.60 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.  

4 /6

ఇక ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. బేస్ వేరియంట్ (12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్) ధర భారతదేశంలో 59,990తో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. అయితే, కంపెనీ అతి త్వరలోనే దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ధరను కూడా వెల్లడించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం..

5 /6

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ 6.9-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అంతేకాకుండా 144 Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 360 Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ గేమింగ్ చేసే వారికి అద్భుతమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఇంకా ఈ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై అందుబాటులోకి రాబోతోంది.   

6 /6

నుబియా Z80 అల్ట్రా ఫోన్ కెమెరా సెటప్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీని బ్యాక్‌లో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా ఇది 35mm లెన్స్‌తో 50MP సెన్సార్, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, 50 లేదా 64MP పెరిస్కోప్ లెన్స్ కెమెరాలతో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక దీని ఫ్రంట్ భాగంలో 16MP సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం.

Nubia Z80 Ultra Nubia Z60 Nubia Z70 Ultra Nubia Phone Nubia Z60 Ultra

