  • Realme GT 8 Pro మొబైల్‌ వచ్చేసింది.. 7,000mAh బ్యాటరీ, 200MP కెమెరా.. ఇలా ఎన్నో ఫీచర్స్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!

Realme GT 8 Pro Price: మార్కెట్‌లోకి ఎంతో శక్తివంతమైన Realme GT 8 Pro స్మార్ట్ ఫోన్ లాంచ్ అయింది. దీనిని కంపెనీ అక్టోబర్ 21వ తేదీన చైనాలో విడుదల చేసింది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్‌తో పాటు ధర అన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Realme GT 8 Pro Price: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ Realme మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన మొబైల్‌ను విడుదల చేసింది Realme GT 8 Pro పేరుతో ఈ మొబైల్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఫీచర్స్‌తో విడుదల చేయడం విశేషం.. అక్టోబర్ 21వ తేదీన దీనిని చైనాలో లాంచ్ చేసినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. ఈ మొబైల్ ఎన్నో రకాల ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
 
ఈ Realme GT 8 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా 6.79-అంగుళాల 2K LTPO AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. 

ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ బ్యాక్ సెటప్‌లో ఎంతో శక్తివంతమైన 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్‌తో కూడిన ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా జంబో బ్యాటరీతో పాటు 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఇవే కాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉన్నట్లు సమాచారం..  

Realme GT 8 Pro స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది వివిధ రకాల వేరియంట్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని మొదటి వేరియంట్ 256GB ఇంటర్నల్ స్టోరీస్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని ధర రూ.49 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. రెండవ వేరియంట్ 1TB స్టోరీస్‌తో లభిస్తుంది. ఇక ఇదే మొబైల్ భారత్‌లో లాంచ్ అయితే.. రూ.65 వేల ధరతో లభించే అవకాశాలున్నాయి.  

ఈ మొబైల్ డిస్ప్లేకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.. రియల్ మీ కంపెనీ దీనిని ఎంతో శక్తివంతమైన 2K LTPO AMOLED ప్యానెల్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇది 7,000 నిట్‌ల వరకు గరిష్ట బ్రైట్నెస్‌ను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా గేమింగ్ చేసే వారికి దీని డిస్ప్లే ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.   

ఇక ఈ Realme GT 8 Pro మొబైల్ సంబంధించిన కెమెరా వివరాల్లోకి వెళ్తే.. అద్భుతమైన పిక్చర్ క్వాలిటీ కోసం ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్‌తో కూడిన 50MP కెమెరాను కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీతో లభిస్తోంది. దీంతోపాటు 120W సూపర్ ఫ్లాష్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.  

