Oppo Reno 15C: 7000mAh బ్యాటరీతో Oppo Reno 15c మొబైల్ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!

Oppo Reno 15C Launch Date In India: త్వరలోనే మార్కెట్లోకి ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్ (Oppo Reno 15 series) విడుదల కాబోతోంది. దీంతోపాటు అదనంగా ఒప్పో రెనో 15c మోడల్ కూడా అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు కూడా తెలుసుకుందాం..
Oppo Reno 15C Launch Date In India News: అతి త్వరలోనే ఒప్పో కంపెనీ అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇది ఒప్పో Reno15 సిరీస్తో లంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ మొత్తం మూడు మోడల్స్తో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ప్రపంచ మార్కెట్లో ఒప్పో రెనో 15, 15 ప్రో తోపాటు 15 ప్రో మినీ మోడల్స్ కూడా లంచ్ చేయాలని యోచిస్తోంది. అయితే, వీటన్నిటికీ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్ను కంపెనీ అత్యద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు యోచిస్తోందని తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది మొదటగా చైనాలో విడుదల చేసిన తర్వాత భారత్తో పాటు వరల్డ్ వైడ్గా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ మూడు మోడల్స్ తో పాటు అదనంగా కంపెనీ రెనో 15c మోడల్ను కూడా విడుదల చేయబోతోంది.
ఒప్పో రెనో 15c (Oppo Reno 15c) స్మార్ట్ ఫోన్ కూడా అత్యద్భుతమైన కెమెరా సెటప్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం డిజైన్లో విడుదల చేయబోతోంది. ముందుగా దీనిని కంపెనీ చైనాలో విడుదల చేసిన తర్వాత ఇతర దేశాల్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ మోడల్కు సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్స్ కూడా లీక్ అయ్యాయి.. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.
ఒప్పో రెనో 15c మొబైల్కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.57-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ డిస్ప్లే FHD LTPS OLED ప్యానెల్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే ఇది 1400 నిట్ల గరిష్ట బ్రైట్నెస్ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 6 Gen 1 చిప్సెట్ పై రన్ కాబోతున్నట్లు సమాచారం.
ఇక ఈ (Oppo Reno 15c) స్మార్ట్ఫోన్ను కంపెనీ 8GB ర్యామ్ బేస్ వేరియంట్తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది.. మొత్తం దీనిని రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఇక వెనక భాగంలో అద్భుతమైన సెన్సార్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా కూడా లభిస్తుంది. అదనంగా 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా కూడా ఉంటుంది.
ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు ఎంతో శక్తివంతమైన పెద్ద 7000mAh బ్యాటరీతో లభిస్తోంది. ఫుల్ చార్జీ బ్యాటరీ కోసం.. 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్టు కూడా అందిస్తుంది. మొత్తం దీనిని కంపెనీ రెండు కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలను త్వరలోనే కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.