OnePlus 15 Price: మార్కెట్లోకి అత్యంత శక్తివంతమైన OnePlus 15 స్మార్ట్ ఫోన్ విడుదల కాబోతోంది. ఈ మొబైల్ ఈ ఏడాది చివరిలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
OnePlus 15 Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ వన్ ప్లస్ అతి త్వరలోనే తమ కస్టమర్స్కి గుడ్ న్యూస్ తెలుపబోతోంది. అత్యంత శక్తివంతమైన తమ వన్ ప్లస్ 15 స్మార్ట్ ఫోన్ విడుదల చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్తో పాటు అత్యద్భుతమైన డిజైన్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, విడుదలకు ముందే ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్తో పాటు కొన్ని వివరాలు సోషల్ మీడియాలో లింక్ అయ్యాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ OnePlus 15 స్మార్ట్ ఫోన్ను కంపెనీ చైనాలో 2025 సంవత్సరం చివరలో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముందుగా దీనిని చైనా మార్కెట్లో విడుదల చేసి ఆ తర్వాత ప్రపంచ మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనిని వన్ ప్లస్ కంపెనీ మొట్టమొదటిసారిగా అతిపెద్ద బ్యాటరీతో విడుదల చేయబోతున్నట్లు సమాచారం.
OnePlus 15 స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రీమియం డిజైన్ను కలిగి ఉండబోతోంది అంతేకాకుండా ఇది కొత్త “మూన్ రాక్ బ్లాక్” కలర్లో విడుదల అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ మొబైల్ ప్రత్యేకమైన కెమెరా మాడ్యూల్ని కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ మొబైల్ చూడడానికి చాలా సన్నగా కనిపిస్తుంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కి సంబంధించిన డిస్ప్లే ఇతర వివరాల్లోకి వెళితే.. OnePlus 15 స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రత్యేకమైన 6.78-అంగుళాల ఫ్లాట్ OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 1.5K రిజల్యూషన్కు సపోర్టును కలిగి ఉంటుందని వీకైన వివరాల్లో పేర్కొన్నారు. అలాగే ఈ మొబైల్ గివింగ్ చేసే వారికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది.
వన్ ప్లస్ కంపెనీ OnePlus 15 స్మార్ట్ ఫోన్ను క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ 2 చిప్సెట్తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నారు. అంతేకాకుండా మల్టీ టాస్కింగ్ చేసే వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ మొబైల్ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే గేమింగ్ చేసే వారికి ఈ మొబైల్ చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
OnePlus 15 స్మార్ట్ ఫోన్ ప్రత్యేకమైన ట్రిపుల్-లెన్స్ కెమెరా సిస్టమ్ను కలిగి ఉంటుంది. దీని వెనకాల భాగంలో 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 3x ఆప్టికల్ జూమ్తో 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ను కూడా కంపెనీ అందిస్తున్నట్లు సమాచారం.
ఈ OnePlus 15 స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతో ప్రత్యేకమైన అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్లను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన 7,300mAh బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతోంది. అలాగే మొబైల్కు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అందించేందుకు 100W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టును కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. ఇక దీని ధర రూ.60 వేల నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్నట్లు లీకైన వివరాల్లో పేర్కొన్నారు..