Oppo Find X9 Pro ఫోన్‌ వచ్చేసింది.. ఫీచర్స్‌ అద్భతం.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!

Oppo Find X9 Pro Launch Date In India: మార్కెట్లోకి ఒప్పో ఫైండ్ X10 ప్రో (Oppo Find X9 Pro) స్మార్ట్ఫోన్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన డిజైన్తో లాంచ్ చేసింది. దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
Oppo Find X9 Pro Launch Date In India: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కంపెనీ ఒప్పో భారత మార్కెట్లో తమ అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ ఒప్పో ఫైండ్ X10 ప్రో పేరుతో లాంచ్ చేసింది. ఇది ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లతో పాటు ప్రత్యేకమైన స్టైలిష్ డిజైన్తో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం. అయితే, ఈ మొబైల్ను కంపెనీ గత ఏడాది నవంబర్ నెలలో భారతదేశంలో లాంచ్ చేసింది. కానీ మూడు నెలల తర్వాత ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది అద్భుతమైన ట్రిపుల్ కెమెరా సెట్టర్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ ఒప్పో ఫైండ్ X9 ప్రో (Oppo Find X9 Pro) స్మార్ట్ఫోన్ 200-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరాను కలిగి ఉంది. దీంతోపాటు ఇది అద్భుతమైన మరెన్నో ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.. ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన డిస్ప్లే వివరాల్లోకి వెళితే..6.78-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లే కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ లెవల్ తో వస్తోంది.
ఇక కంపెనీ ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఎంతో శక్తివంతమైన 7,500 mAh బ్యాటరీ 80W వైర్డు, 50W వైర్లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టుతో విడుదలైంది. అలాగే వెనక భాగంలో ఈ Oppo Find X9 Pro మొబైల్కి అదనంగా 50-మెగాపిక్సెల్ వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది.
అంతేకాకుండా అదనంగా మరో 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇక ఈ Oppo Find X9 Pro స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్రంట్ భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన 50-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన డిజైన్లు కలిగి కలిగి ఉంటుంది.
ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 1 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా మల్టీ టాస్కింగ్తో పాటు గేమింగ్ చేసే వారికి ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్కువసేపు వినియోగించడం వల్ల ఎలాంటి లాగింగ్ ఇష్యూస్ కూడా ఉండవు.
దీనిని కంపెనీ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా కలర్ఓఎస్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ చేస్తోంది. అంతేకాకుండా అడ్రినో 710 GPUతో ఈ మొబైల్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ 256జిబి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే స్టోరేజ్ను పెంచుకోవడానికి.. మైక్రో SD కార్డు సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది.