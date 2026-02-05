English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Oneplus Nord 6: 9,000mAh బ్యాటరీతో Oneplus Nord 6 ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. లీక్‌ అయిన ఫీచర్స్‌ ఇవే!

Oneplus Nord 6 Launch Date In India: మార్కెట్‌లోకి వన్‌ప్లస్ నార్డ్ 6 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా దీనిని అద్భుతమైన డిజైన్‌తో విడుదల చేయబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Oneplus Nord 6 Launch Date In India: స్మార్ట్‌ఫోన్‌ తయారీ ప్రధాన కంపెనీ వన్‌ప్లస్‌ త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి కొత్త మొబైల్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ వన్‌ప్లస్ నార్డ్ 6 పేరుతో లాంచ్‌ చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది. ఇప్పటికే కంపెనీ స్పెసిఫికేషన్‌లను కంపెనీ వెల్లడించింది. అయితే, దీనిని కంపెనీ గత సంవత్సరం జూలైలో భారతదేశంలో విడుదలైన  వన్‌ప్లస్ నార్డ్ 5కు సక్సెసర్‌గా విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
 
ఇటీవలే టిప్‌స్టర్ యోగేష్ బ్రార్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచింగ్‌ను ప్రకటించిన తేది కంటే ఒక నెల పాటు వాయిదా వేసినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్ మార్చిలో లాంచ్ కావాల్సి ఉంది.. కానీ ఏప్రిల్‌కు వాయిదా పడినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ యురేషియన్ ఎకనామిక్ కమిషన్ (EEC) డేటాబేస్‌లో స్పెషల్ మోడల్‌ నెంబర్‌తో కనిపిచింది.  

EEC డేటాబేస్‌ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఇది CPH2795 మోడల్‌ నెంబర్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ TUV, IMEI, SIRIM సర్టిఫికేషన్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో కూడా కనిపించింది. అలాగే ఈ మొబైల్‌ సింగిల్-కోర్ పరీక్షలో 2,019 పాయింట్లు సాధించినట్లు తెలుస్తోంది.   

OnePlus Nord 6 ఈ మొబైల్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 8s Gen 4 ప్రాసెసర్‌పై రన్‌ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో పాటు 80W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది వెనక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.   

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చైనాలో ప్రవేశపెట్టిన OnePlus Turbo 6 స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్‌గా విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ 12GB ర్యామ్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అలాగే ఇది 6.78-అంగుళాల FHD+ హై రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..   

గతంలో విడుదలైన OnePlus Turbo 6 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ Snapdragon 8s Gen 4 ప్రాసెసర్‌తో మార్కెట్‌లోకి లాంచ్‌ అయ్యింది. ఇది 16GB ర్యామ్‌తో పాటు 512GB ఇంటర్నల్‌ స్టోరేజ్‌ ఆప్షన్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 9,000mAh బ్యాటరీతో పాటు 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 27W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.  

ఈ OnePlus Turbo 6 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఆప్టిమల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS)కి సపోర్ట్‌తో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ LYT-600 ప్రధాన కెమెరాతో లాంచ్‌ అయ్యింది. అలాగే అదనంగా 2-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఫ్రంట్‌లో భాగంలో 16-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా ఉంది. ఇవే కాకుండా అనేక రకాల ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.   

Oneplus Nord 6 Oneplus Nord 6 Price Oneplus Nord Ce 6 Oneplus Turbo 6 oneplus 15 Oneplus 15R

