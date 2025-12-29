Oneplus Turbo Launch Date In India: త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి వన్ప్లస్ టర్బో సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ మోడల్స్ లాంచ్ కాబోతున్నాయి. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన డిజైన్తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
Oneplus Turbo Launch Date In India News: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ వన్ప్లస్ నుంచి అద్భుతమైన మొబైల్స్ విడుదల కాబోతున్నాయి. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్తో లాంచ్ కాబోతోందని ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కెర్లు కొడుతున్నాయి. దీనిని కంపెనీ వన్ప్లస్ టర్బో సిరీస్లో అందుబాటులో విడుదల చేయబోతోంది. ఈ సిరీస్లో భాగంగా రెండు మోడల్స్లో లాంచ్ కాబోతోంది. అయితే, ఈ మోడల్స్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ వన్ప్లస్ టర్బో సిరీస్లో భాగంగా వన్ప్లస్ టర్బో 6తో పాటు వన్ప్లస్ టర్బో 6V మోడల్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అధికారికంగా 2026 సంవత్సరం జనవరి 8వ తేదిన లాంచ్ చేయబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ సిరీస్ విడుదలకు ముందే రెండు మోడల్స్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్ వివరాలు కూడా లీక్ అయ్యాయి.
వన్ప్లస్ టర్బో సిరీస్ రెండు మోడళ్లలో ఎంతో శక్తివంతమైన 9,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. ఈ రెండు మోడల్స్ రాబోయే ఫ్లాగ్షిప్-కిల్లర్ విభాగంలో అద్భుతమైన బ్రాండ్లకు పోటీగా నిలిచే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే, ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్స్ మొత్తం మూడు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. బేస్ వేరియంట్ 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక హై ఎండ్ వేరియంట్ 16GB + 512GB స్టోరేజ్ ఆప్షన్తో లాంచ్ కాబోతోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి లోన్ బ్లాక్, చేజింగ్ లైట్ సిల్వర్తో పాటు వైల్డర్నెస్ గ్రీన్ కలర్ మూడు ఆప్షన్లలో విడుదల కాబోతోంది. OnePlus Turbo 6V మొబైల్ మాత్రం టర్బో 6 కంటే కాస్త తక్కువ ధరలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 6.78-అంగుళాల ఫ్లాట్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 144Hz రిఫ్రెష్ రేటు సపోర్ట్తో విడుదల కాబోతోంది.
ఈ OnePlus Turbo 6 స్మార్ట్ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 8s Gen 4 చిప్సెట్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 9,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా Turbo 6 27W రివర్స్ వైర్డు ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో పాటు 80W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది Android 16 ఆధారంగా ColorOS 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో ఇన్-డిస్ప్లే ఆప్టికల్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
OnePlus Turbo 6 స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్లో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన IR బ్లాస్టర్ను కూడా అందిస్తున్నారు. దీంతో పాటు ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్తో పాటు IP68/69 రేటింగ్ కూడా కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, లాంచ్ తేదీ దగ్గర పడుతుండంతో త్వరలోనే కంపెనీ ఫీచర్స్తో పాటు ధరను కూడా ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.