  • Oneplus Turbo: 9,000mAh బ్యాటరీతో వన్‌ప్లస్ టర్బో సిరీస్‌ జనవరిలో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ మాములుగా లేదు భయ్యా!

Oneplus Turbo Launch Date In India: త్వరలోనే భారత మార్కెట్‌లోకి వన్‌ప్లస్ టర్బో సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మోడల్స్‌ లాంచ్‌ కాబోతున్నాయి. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన డిజైన్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సిరీస్‌కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Oneplus Turbo Launch Date In India News: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ వన్‌ప్లస్ నుంచి అద్భుతమైన మొబైల్స్‌ విడుదల కాబోతున్నాయి. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో లాంచ్‌ కాబోతోందని ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో వార్తలు చక్కెర్లు కొడుతున్నాయి. దీనిని కంపెనీ వన్‌ప్లస్ టర్బో సిరీస్‌లో అందుబాటులో విడుదల చేయబోతోంది. ఈ సిరీస్‌లో భాగంగా రెండు మోడల్స్‌లో లాంచ్‌ కాబోతోంది. అయితే, ఈ మోడల్స్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ వన్‌ప్లస్ టర్బో సిరీస్‌లో భాగంగా వన్‌ప్లస్ టర్బో 6తో పాటు వన్‌ప్లస్ టర్బో 6V మోడల్స్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అధికారికంగా 2026 సంవత్సరం జనవరి 8వ తేదిన లాంచ్ చేయబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ సిరీస్‌ విడుదలకు ముందే రెండు మోడల్స్‌కి సంబంధించిన ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్‌ వివరాలు కూడా లీక్‌ అయ్యాయి.   

వన్‌ప్లస్ టర్బో సిరీస్‌ రెండు మోడళ్లలో ఎంతో శక్తివంతమైన 9,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతుంది. ఈ రెండు మోడల్స్‌ రాబోయే ఫ్లాగ్‌షిప్-కిల్లర్ విభాగంలో అద్భుతమైన బ్రాండ్‌లకు పోటీగా నిలిచే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే, ఈ రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ మొత్తం మూడు స్టోరేజ్‌ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. బేస్‌ వేరియంట్‌ 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇక హై ఎండ్‌ వేరియంట్‌ 16GB + 512GB స్టోరేజ్‌ ఆప్షన్‌తో లాంచ్‌ కాబోతోంది.

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మార్కెట్‌లోకి లోన్ బ్లాక్, చేజింగ్ లైట్ సిల్వర్‌తో పాటు వైల్డర్‌నెస్ గ్రీన్ కలర్ మూడు ఆప్షన్‌లలో విడుదల కాబోతోంది. OnePlus Turbo 6V మొబైల్‌ మాత్రం టర్బో 6 కంటే కాస్త తక్కువ ధరలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌  6.78-అంగుళాల ఫ్లాట్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 144Hz రిఫ్రెష్ రేటు సపోర్ట్‌తో విడుదల కాబోతోంది.   

ఈ OnePlus Turbo 6 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8s Gen 4 చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ 9,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా  Turbo 6 27W రివర్స్ వైర్డు ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో పాటు  80W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇది Android 16 ఆధారంగా ColorOS 16 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌పై రన్‌ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో ఇన్-డిస్ప్లే ఆప్టికల్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.   

OnePlus Turbo 6 స్మార్ట్‌ఫోన్ సిరీస్‌లో కంపెనీ చాలా ప్రత్యేకమైన IR బ్లాస్టర్‌ను కూడా అందిస్తున్నారు. దీంతో పాటు ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్‌తో పాటు IP68/69 రేటింగ్ కూడా కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, లాంచ్ తేదీ దగ్గర పడుతుండంతో త్వరలోనే కంపెనీ ఫీచర్స్‌తో పాటు ధరను కూడా ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.   

Oneplus Turbo Oneplus New Model Oneplus Turbo India Oneplus Phone Price Oneplus Phones Price

