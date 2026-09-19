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సెప్టెంబర్ 26 వరకు బుధాదిత్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 3 రాశులకు ఊహించని లాభాలు, బిగ్‌ జాక్‌పాట్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 19, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:53 AM IST

Budhaditya Rajyoga Effect: సెప్టెంబర్ 17వ తేదీన ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడింది. దీని ప్రభావం సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుందని ప్రముఖ జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తంజావూరి నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. అలాగే మూడు రాశుల వారికి ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని ఆయన అన్నారు. ఏ రాశుల వారికి ఎక్కువగా మేలు జరుగుతుందో తెలుసుకోండి. 

Budhaditya Rajyoga Effect In Telugu: సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ గురువారం కన్యా రాశిలో సూర్య, బుధ గ్రహాల కలయిక జరిగింది. దీని కారణంగా ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడిందని ప్రముఖ జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తంజావూరి నాగరాజు శర్మ తెలిపారు.. అలాగే ఈ రాజయోగ ప్రభావం సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ వరకు ఉంటుందని ఆయన అన్నారు. దీని కారణంగా ఎక్కువగా మూడు రాశుల ప్రభావితమవుతాయని తెలిపారు. 
 

Budhaditya Rajyoga News1/6

జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు..

జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మూడు రాశుల వారికి అద్భుతమైన విజయాలు కలగడమే కాకుండా ఆర్థికంగా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయని ఆయన తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఉద్యోగాలు చేసే వ్యక్తులకు, వ్యాపారాలు చేయాలనుకుంటున్న వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కూడా చేకూరుతాయని నాగరాజు శర్మ వెల్లడించారు. అయితే, ఎక్కువగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Budhaditya Rajyoga Effect On Zodiac2/6

శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం అంటే ఏమిటి..

జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు నాగరాజు శర్మ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సూర్యుడు బుధుడు ఒకే రాశిలో కలిసి ఉన్నప్పుడు ఈ శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుందన్నారు. ముఖ్యంగా సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసంతో పాటు నాయకత్వం, గౌరవానికి సూచికగా చెప్పుకుంటారని.. బుధుడిని తెలివితేటలు సంభాషణ, వ్యాపారానికి భావిస్తారని.. ఈ రెండు గ్రహాలు కలిస్తే ఈ అద్భుతమైన యోగం ఏర్పడుతుందని ఆయన వెల్లడించారు.

Sun Mercury Conjunction 2026 Effect3/6

కన్యా రాశి 

శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడడం కారణంగా మొదటగా కన్య రాశి వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుందని నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. ఈ సమయంలో ఊహించని మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయన్నారు. అంతేకాకుండా ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు లభించి.. విశేషమైన నైపుణ్యాలు పొందుతారని ఆయన తెలిపారు. అలాగే పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయని చెబుతున్నారు. 

Budhaditya Rajyoga Effects Telugu4/6

సింహరాశి 

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధాదిత్య రాజయోగం కారణంగా సింహ రాశి వారికి కూడా ఎంతో మేలు జరగబోతుందని నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. వీరికి ఉద్యోగంలో గౌరవం పెరిగి విజయాలు సులభంగా లభిస్తాయని ఆయన అన్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కూడా పరిస్థితులు మెరుగుపడి కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని.. వీటిని సద్వినియోగం చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారని ఆయన తెలిపారు..

Rajyoga Astrology Telugu5/6

ధనస్సు రాశి

ఈ సమయంలో ధనస్సు రాశి వారికి కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని ఆయన చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా అదృష్టం విపరీతంగా పెరిగి జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయని ఆయన అన్నారు. ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్లడం వల్ల అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయని నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు సులభంగా ముందుకు సాగుతాయి. అలాగే ఎన్నో సమస్యలు తొలగిపోతాయని ఆయన చెబుతున్నారు..  

Astrology 2026 Telugu6/6

నోట్

నోట్.. ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష శాస్త్ర నిపుణులు తంజావూరి నాగరాజు శర్మ నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు. అలాగే ఈ వార్త మీ నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది.. ఇతర వివరాల కోసం.. పండితులు: నాగరాజ శర్మ, ఈ మెయిల్‌ ID: tanarsharma@gmail.com  

TAGS:
Budhaditya Rajyoga
Budhaditya Rajyoga News
Astrology
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