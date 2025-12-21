English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Chandra–Mangal Yoga: చంద్ర-మంగళ యోగం 2025 ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని లక్కే, లక్కు!

Chandra–Mangal Yoga: చంద్ర-మంగళ యోగం 2025 ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని లక్కే, లక్కు!

Chandra–Mangal Yoga Effect On Zodiac: ఈరోజు నుంచి చంద్ర-మంగళ రాజయోగ ప్రభావం ప్రారంభం కాబోతోంది. ఈ ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఆర్థికంగా కూడా విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా జీవితంలో ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

Power Chandra–Mangal Yoga Effect On Zodiac Telugu: డిసెంబర్ 20న చంద్రుడితో పాటు కుజుడి(kuja dev) సంయోగం జరిగింది. ఇలాంటి గ్రహాల సంయోగం చాలా అరుదుగా మాత్రమే జరుగుతుంది. అలాంటిది డిసెంబర్ 20వ తేదీన జరిగింది. అయితే, దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు రావడం ప్రారంభమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేసిన అద్భుతమైన విజయాలు సాధించడమే కాకుండా సంపాదనతో పాటు మంచి పురోగతి లభిస్తుంది. ఈ రెండు గ్రహాల ప్రభావంతో ఊహించని డబ్బు పరమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 
 
1 /7

ఈ నెలలోని డిసెంబర్ 20తో పాటు 21, 22 తేదీలు చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇదే సమయంలో చంద్రుడు కదలికల కారణంగా చంద్రమంగళ రాజయోగం ఏర్పడడమే కాకుండా గజకేసరి రాజయోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. దీంతో ఆయారాశుల వారికి సంపాదన గౌరవం పెరుగుతుంది. అయితే, ఏరాశుల వారికి రాజయోగాలు కలిసి వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

2 /7

మేషరాశి వారికి ఈ సమయంలో అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది ఆదాయం పెరగడమే కాకుండా మంచి గౌరవము లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రతి పనిలో పదోన్నతి లభించే అవకాశాలు ఉంటుంది. అంతేకాకుండా నిరుద్యోగ యువతకు విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా సింగిల్ గా ఉన్న వ్యక్తులకు వివాహ ప్రతిపాదనలు కూడా వస్తాయి. 

3 /7

మిధున రాశి వారికి ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగాలతో మంచి సమయం ప్రారంభం కాబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించి సంపాదన రెట్టింపు అవుతుంది. సామాజిక బాధ్యతలు కూడా పెరిగి.. కెరీర్ పరంగా మంచి గుర్తింపు పొందుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో వ్యక్తులతో కనెక్ట్ అయ్యి.. ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు సొంతం చేసుకుంటారు.   

4 /7

సింహ రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు నుంచి ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి సృజనాత్మకత కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. విద్యాపరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రతి పనిలో విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలపరంగా కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇండ్లతోపాటు కార్లు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతంగా ఉంటుంది.   

5 /7

ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ రోజు నుంచి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆదాయం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే వివాహ జీవితం మెరుగుపడడమే కాకుండా వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. పాత వివాదాలు పరిష్కారం అవ్వడమే కాకుండా.. ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి.  

6 /7

మీన రాశి వారికి ఈ సమయంలో కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. పదవి ప్రమోషన్స్ తో పాటు జీతాలు ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. ఆస్తిపరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

7 /7

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించింది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు. ఈ సమాచారం కేవలం మీ నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది.  

Chandra Mangal Yoga Chandra Mangal Effect Astrology Chandra Mangal Yoga Effect Mangal Yoga Effect

Next Gallery

Y. S. Jagan Birthday Special: 40 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీకి కూడా చమటలు పట్టించిన మొనగాడు.. ఏపీ రాజకీయ చరిత్రనే మలుపు తిప్పిన తోపు..!!