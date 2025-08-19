English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Yamaha మహా అద్భుతం.. మార్కెట్‌లోకి YZF R7 స్పోర్ట్స్‌ బైక్‌.. డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!

Yamaha YZF R7 Price: అతి త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి యమహా YZF-R7 మోటర్‌ సైకిల్‌ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ప్రీమయం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Yamaha YZF R7 Price And Launch Date: స్పోర్ట్స్‌ బైక్‌ ప్రియులకు యమహా గుడ్‌ న్యూస్‌ తెలిపింది. మిడిల్ వెయిట్ సెగ్మెంట్‌లో యమహా కంపెనీ మార్కెట్‌లోకి యమహా YZF-R7 మోటర్‌సైకిల్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ ఈ ఏడాది చివరి నెల డిసెంబర్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ మోటర్‌ సైకిల్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 
ఈ యమహా YZF-R7 మోటర్‌ సైకిల్‌ను కంపెనీ ధర రూ.10 లక్షలతో మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఈ బైక్ సింగిల్-పాడ్ హెడ్‌లైట్‌తో ట్విన్ LED DRLలతో విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా వివిధ కలర్స్‌లో విడుదల కాబోతోంది. 

యమహా YZF-R7 బైక్‌ అద్భుతమైన ఫెయిరింగ్ డిజైన్‌తో విడుదల కాబోతోంది. అలాగే  స్ప్లిట్-స్టైల్ సీట్లను కలిగి ఉంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు అద్బుతమైన స్పోర్ట్స్‌ లుక్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ప్రత్యేకమైన  13-లీటర్ ఇంధన ట్యాంక్‌తో అందుబాటులోకి రానుంది.   

ఈ మోటర్‌సైకిల్‌ టెయిల్ లైట్ చూడడానికి అచ్చం గతంలో మార్కెట్‌లోకి వచ్చిన R1 మోడల్‌ను కూడి ఉంటుంది. ఇది ప్రత్యేకమైన 689cc ట్విన్-సిలిండర్‌తో పాటు లిక్విడ్-కూల్డ్ CP2 ఇంజన్‌తో విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ ఇంజన్‌  72.4bhp శక్తితో పాటు 67Nm టార్క్‌ను విడుదల చేస్తుంది.  

ఈ మోటర్‌లో ఇచ్చిన ఇంజన్‌ మార్కెట్‌లోకి విడుదలైన యమహా MT-07లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ బైక్‌లో స్పెషల్‌గా 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌ను కూడా అందిస్తోంది. దీంతో పాటు  స్లిప్పర్ క్లచ్‌ను కూడా అందిస్తోంది.. ఇది నెగటివ్ మోడ్ డిస్ప్లేతో LCD ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌తో విడుదల కాబోతోంది.  

ఇందులో ABS వంటి భద్రతా ఫీచర్స్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో అప్‌సైడ్-డౌన్ ఫోర్కులతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. సెఫ్టీ కోసం ఫ్రంట్‌ భాగంలో ట్విన్ 298mm డిస్క్‌లతో పాటు వెనుక భాగంలో 245mm డిస్క్ బ్రేకింగ్‌ సిస్టమ్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ మోటర్‌సైకిల్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను కంపెనీ త్వరలోనే వెల్లడించనుంది.  

