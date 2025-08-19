Yamaha YZF R7 Price: అతి త్వరలోనే మార్కెట్లోకి యమహా YZF-R7 మోటర్ సైకిల్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది ప్రీమయం ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Yamaha YZF R7 Price And Launch Date: స్పోర్ట్స్ బైక్ ప్రియులకు యమహా గుడ్ న్యూస్ తెలిపింది. మిడిల్ వెయిట్ సెగ్మెంట్లో యమహా కంపెనీ మార్కెట్లోకి యమహా YZF-R7 మోటర్సైకిల్ను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ ఈ ఏడాది చివరి నెల డిసెంబర్లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ మోటర్ సైకిల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ యమహా YZF-R7 మోటర్ సైకిల్ను కంపెనీ ధర రూ.10 లక్షలతో మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఈ బైక్ సింగిల్-పాడ్ హెడ్లైట్తో ట్విన్ LED DRLలతో విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా వివిధ కలర్స్లో విడుదల కాబోతోంది.
యమహా YZF-R7 బైక్ అద్భుతమైన ఫెయిరింగ్ డిజైన్తో విడుదల కాబోతోంది. అలాగే స్ప్లిట్-స్టైల్ సీట్లను కలిగి ఉంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో పాటు అద్బుతమైన స్పోర్ట్స్ లుక్ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ప్రత్యేకమైన 13-లీటర్ ఇంధన ట్యాంక్తో అందుబాటులోకి రానుంది.
ఈ మోటర్సైకిల్ టెయిల్ లైట్ చూడడానికి అచ్చం గతంలో మార్కెట్లోకి వచ్చిన R1 మోడల్ను కూడి ఉంటుంది. ఇది ప్రత్యేకమైన 689cc ట్విన్-సిలిండర్తో పాటు లిక్విడ్-కూల్డ్ CP2 ఇంజన్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ ఇంజన్ 72.4bhp శక్తితో పాటు 67Nm టార్క్ను విడుదల చేస్తుంది.
ఈ మోటర్లో ఇచ్చిన ఇంజన్ మార్కెట్లోకి విడుదలైన యమహా MT-07లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ బైక్లో స్పెషల్గా 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ను కూడా అందిస్తోంది. దీంతో పాటు స్లిప్పర్ క్లచ్ను కూడా అందిస్తోంది.. ఇది నెగటివ్ మోడ్ డిస్ప్లేతో LCD ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్తో విడుదల కాబోతోంది.
ఇందులో ABS వంటి భద్రతా ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో అప్సైడ్-డౌన్ ఫోర్కులతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. సెఫ్టీ కోసం ఫ్రంట్ భాగంలో ట్విన్ 298mm డిస్క్లతో పాటు వెనుక భాగంలో 245mm డిస్క్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అయితే, ఈ మోటర్సైకిల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను కంపెనీ త్వరలోనే వెల్లడించనుంది.