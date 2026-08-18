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Gajakesari Yoga: ఆగష్టు 17న శక్తివంతమైన గజకేసరి యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారమే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 18, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:32 AM IST

Gajakesari Yoga Effect On Zodiac: ఆగష్టు 17 ఎంతో శక్తివంతమైన గజకేసరి యోగం ఏర్పడింది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు రావడం ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.

Gajakesari Yoga Effect On Zodiac: ఆగష్టు 17 రోజున చంద్రుడు తులారాశిలోకి సంచారం చేశాయి.. ఇదిలా ఉంటే ఇప్పటికే గురుడు కర్కాటక రాశిలో సంచార దశలో కొనసాగుతున్నాడు. దీని ఫలితంగా, ఈ రెండు గ్రహాలు ఒకదానికొటి కలయిక జరిపాయి.. దీంతో ఎంతో శక్తివంతమైన గజకేసరి యోగం ఏర్పడింది. అయితే, ఈ శక్తివంతమైన యోగం గురుడితో పాటు చంద్రుడి కలయిక కారణంగా ఏర్పడింది.
 

Gajakesari Yoga Effect On Zodiac1/6

గజకేసరి యోగం

ఈ శక్తివంతమైన యోగం కారణంగా ఆగష్టు 17 నుంచి గజకేసరి యోగ ప్రభావం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ యోగం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి జ్ఞానం, మానసిక బలం, సామాజిక గౌరవం, అదృష్టం రెట్టింపు అవుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా ఉన్న సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.   

Gajakesari Yoga Effect2/6

మకర రాశి 

గజకేసరి యోగం వల్ల మకర రాశివారికి ఊహించని కొత్త కొత్త మార్పులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో అనేక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. దీంతో పాటు దీర్ఘకాలికంగా వేధిస్తున్న అనేక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోయే ఛాన్స్‌లు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా పరిచయస్తుల నుంచి మంచి లాభాలు కూడా పొందుతారు. 

Gajakesari Yoga Zodiac3/6

తులారాశి

ఎంతో శక్తివంతమైన గజకేసరి యోగంతో కొన్ని రాశులవారికి జీవితంలో సానుకూల ప్రభావం ప్రారంభమవుతుంది. దీంతో పాటు కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు కూడా రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది.   

Gajakesari Yoga Latest News4/6

మేష రాశి 

మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ గజకేసరి యోగంతో ఈ మేష రాశివారికి కూడా గణనీయమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా భాగస్వామితో వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోయే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు గతంలో ఆగిపోయిన పనులు కూడా సులభంగా తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. కొత్త పనులు చేసేవారు తొందరపడకుండా ఓపికగా ఉండటం మంచిది.  

Moon Transit5/6

మిథున రాశి

ఎంతో శక్తివంతమైన యోగం కారణంగా మిథున రాశివారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పాత స్నేహితుల నుంచి కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ఇప్పటికే కొత్త కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడి.. అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.  

Jupiter Transit6/6

గమనిక..

TAGS:
Gajakesari Yoga
Gajakesari Yoga effect
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Gajakesari Yoga Latest News

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