English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Ketu Transit: ఫల్గుణి నక్షత్రం మొదటి స్థానంలోకి కేతువు.. 2026లో ఈ రాశుల వారు ధనవంతులవ్వడం ఖాయం..

Ketu Transit: ఫల్గుణి నక్షత్రం మొదటి స్థానంలోకి కేతువు.. 2026లో ఈ రాశుల వారు ధనవంతులవ్వడం ఖాయం..

Ketu Transit Effect On Zodiac: పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రం మొదటి స్థానంలోకి కేతు సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీనికి కారణంగా ఈ క్రింది మూడు రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అంతే కాకుండా ఆర్థికంగా మెరుగుపడతారు.

Ketu Transit Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత చాయాగ్రహంగా చెప్పుకునే వాటిల్లో కేతువు ఒకటి. ఈ గ్రహాన్ని కీడు గ్రహంగా కూడా చెప్పుకుంటారు. దీని సంచారం అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ ప్రభావం తీవ్రమైంది గా పరిగణిస్తారు. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి మేలు జరుగుతే మరికొన్ని రాశుల వారికి దుష్ప్రభావాలు కలుగుతాయి. ఏది ఏమైనా ఈ గ్రహం కొన్ని రాశుల వారికి ఎప్పుడు శుభ ఫలితాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. 
1 /6

వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కేతువు గ్రహం జనవరి నెలలో అత్యంత శుభప్రదమైన సానుకూలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ముఖ్యంగా జనవరి 25వ తేదీన కేతువు పూర్వ ఫల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతోంది. అయితే, ఈ గ్రహం మొదటి స్థానంలోకి వెళ్లడం వల్ల అద్భుతమైన ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారి బయపడుతుంది. దీనివల్ల అదృష్టం కూడా కలిసి వస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.  

2 /6

వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా కేతు అద్భుతమైన ధైర్యాన్ని అందించబోతున్నాడు. దీని కారణంగా వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగి ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన పనుల్లో పాల్గొంటారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ప్రమాదకరమైన నిర్ణయాలను తీసుకోవడం మానుకుంటారు. ఇక పాత పెండింగ్ లో ఉన్న ఎలాంటి పనులైన సులభంగా పూర్తవుతాయి. కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన పురోగతి లభించి.. సమాజంలో మంచి పేరు సంపాదిస్తాయి.  

3 /6

2026 సంవత్సరం జనవరి 25వ తేదీ నుంచి వృషభరాశి వారికి కేతు అదృష్టాన్నించబోతున్నాడు. ముఖ్యంగా వృషభ రాశి వారికి సమయంలో ఉద్యోగాల్లో కోరుకున్న పదోన్నతులు లభించే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా కొత్త కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. కుటుంబ ఆస్తులు కూడా పొందగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే చాలా కాలంగా ఉన్న కోరికను కూడా నెరవేరుతాయి.  

4 /6

సింహరాశి వారికి కూడా కేతు ప్రత్యేకమైన సంచారంతో ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో కొత్త పని చేయాలి ఏర్పడతాయి. ముఖ్యంగా నాయకత్వ లక్షణాలున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో తప్పకుండా మంచి లాభాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా కంపెనీల్లో ఈ సమయంలో తప్పకుండా వీరు లీడ్ పొజిషన్ కి వెళ్తారు. ఇక అనుకున్న డబ్బు సంపాదించి కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. 

5 /6

సింహరాశి వారికి కూడా ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా డబ్బు భారీగా పొందగలుగుతారు. ఖర్చులు మితంగా ఉండడం వల్ల సంపాదన విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని పనుల కోసం సుదూర ప్రయాణాలు చేయవచ్చు. అలాగే అనుకుంటున్నా పనుల్లో విజయాలు కూడా సాధించే అవకాశాలున్నాయి. ఇక ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేసిన డబ్బు లభిస్తుంది.  

6 /6

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించదు.

Ketu ketu effect Ketu In Leo Ketu Transit Ketu Transit 2026 Ketu Transit In Leo 2026

Next Gallery

Kavya Maran: సైలెంట్‌గా భయంకరమైన ప్లేయర్‌ను కొనేసిన కావ్య పాప.. బిగ్‌బాష్ లీగ్‌లో ఏం చేశాడంటే..?