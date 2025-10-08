English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Lakshmi Narayana Yogam: 500 యేళ్ల తర్వాత 3 రాజయోగాలు.. ఈ రాశుల వారికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం గ్యారంటీ..


Lakshmi Narayana Yogam 2025: గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంటాయి. ఇలా ప్రవేశించడం వలన కొన్ని అద్భుతమైన యోగాలు ఏర్పడతాయి. దాని ప్రభావాలు మానవ జీవితంపై  స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. త్వరలో గ్రహ కదలిక నేపథ్యంలో మూడు రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. 
Lakshmi Narayana Yogam 2025: శుక్రాదిత్య యోగం, బుధాదిత్య రాజయోగం, లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడతాయి. ఈ రాజయోగాలు దాదాపు 500 యేళ్ల  తర్వాత ఒకేసారి ఏర్పడబోతున్నాయి.

మకర రాశి: ఒకేసారి మూడు రాజయోగాల వలన  మీరు ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలను అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు ఆఫీసులతో కొత్త బాధ్యతల్లో తల మునకలవుతారు. వ్యాపారస్తులకు ఆకస్మిక ధనలాభం.. క్రీడాకారులకు అన్ని రంగాల్లో  విజయం సాధిస్తారు. పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. 

వృషభ రాశి: ఈ మూడు రాజయోగాలతో వృషభ రాశి వారికి కుటుంబ సంబంధాలు బలపడతాయి. కెరీర్‌లో పురోగతి ఉంటుంది.   ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే బలంగా ఉంటుంది మరియు కొత్త వనరుల నుండి ఆదాయం అందుకుంటారు. కోరికలు నెరవేరుతాయి.

తులా రాశి: తులా రాశి వారికి  ధన ప్రవాహానికి కొత్త మార్గాలు ఏర్పడతాయి. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి ఇదే అనువైన సమయం. ఈ యోగం వలన వ్యక్తులు గతంలో కంటే  ఆర్థిక ప్రయోజనాలను ఎక్కువగా పొందుతారు. మీరు ఉద్యోగం చేస్తుంటే, మీకు భారీ లాభాలు అందుకుంటారు.  మీరు వాహనం లేదా ఆస్తికి సంబంధించిన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే అవకాశాలున్నాయి.  

గమనిక: ఈ వ్యాసం మతపరమైన సమాచారం, హిందూ సనాతన పంచాంగాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది. జీ  న్యూస్ దీనిని నిర్ధారించడం లేదు.

