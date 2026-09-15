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సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో లక్ష్మీనారాయణ యోగం.. ఈ 4 రాశుల వారికి డబ్బు, ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 15, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:34 AM IST

Lakshmi Narayana Yoga Effect: మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ లక్ష్మీనారాయణ యోగం ఎఫెక్ట్‌తో ఈ నెల చివరి వారంలో ఈ కింది రాశులవారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు వస్తాయి. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. అలాగే ఆర్థికంగా అనుకున్న నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.

Lakshmi Narayana Yoga Effect On Zodiac: సెప్టెంబర్ చివరి వారం జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ వారంలోనే అనేక గ్రహాలు రాశి సంచారం చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా గ్రహాలకు అధిపతిగా చెప్పకునే బుధుడు సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఎంతో ప్రత్యేకత కలిగి తులారాశిలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. అప్పటికే శుక్రుడు అక్కడ సంచార దశలో కొనసాగుతున్నాడు. 
 

Lakshmi Narayana Yoga Effect On Zodiac1/7

శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ యోగం

అయితే, బుధుడితో పాటు శుక్ర గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ యోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ సమయంలో శుక్రుడు అక్కడే ఉండడం కారణంగా ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి తెలివితేటలతో పాటు ఆర్థిక శ్రేయస్సు కూడా విపరీతంగా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా వ్యాపారాల పరంగా కూడా ఈ సమయంలో వారికి చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా సులభంగా దూరమవుతాయి.

September 2026 Astrology2/7

లక్ష్మీనారాయణ యోగం

బుధ, శుక్ర గ్రహాల సంయోగంతో ఏర్పడే లక్ష్మీనారాయణ యోగం చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తూ ఉంటారు.. బుధుడు విష్ణుమూర్తికి, శుక్రుడు లక్ష్మీదేవికి ప్రతీకగా భావిస్తూ ఉంటారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. అందుకే ఈ యోగాన్ని సంపదతో పాటు తెలివితేటలు, వైభవం, ఆనందం, శ్రేయస్సు సూచికగా భావిస్తారని జ్యోతిష్యలు తెలుపుతున్నారు. శుక్రుని ప్రభావంతో ఆర్థికంగా అనేక సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా పూర్తిగా మారిపోతాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు కూడా సులభంగా లభిస్తాయి. 

Lakshmi Narayana Yoga September3/7

మకర రాశి

మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ప్రభావంతో వృత్తిపరంగా అద్భుతంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా వీరికి ఆర్థికంగా పురోగతికి కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.. ముఖ్యంగా ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లభించి.. జీతాలు కూడా విపరీంతగా  పెరుగుతాయి. వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనే ప్రణాళికలు కూడా సులభంగా విజయవంతవుతాయి.   

Mercury Venus Conjunction4/7

కన్యరాశి

ఈ శక్తివంతమైన యోగంతో కన్యా రాశివారికి కూడా చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది. వీరికి ఈ సమయంలో అనేక మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే ఆదాయాన్ని కూడా భారీ మొత్తంలో పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే వ్యాపారాల పరంగా కొత్త పరిచయాలు కూడా సులభంగా పొందుతారు. ఎలాంటి పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టిన అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు.   

Mercury Venus Conjunction Effect On Zodiac5/7

సింహ రాశి

సింహ రాశివారికి కూడా ఈ యోగంతో ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వీరికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా లభిస్తాయి. చేసే పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సులభంగా సాధిస్తారు. వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకుని అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. 

Horoscope September 20266/7

వృషభ రాశి

బుధ, శుక్రుడి ప్రభావంతో వృషభ రాశివారికి ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అలాగే సంతోషం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వ్యాపారాల పరంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా సులభంగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా జీతాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. వీరికి ఉద్యోగాల పరంగా మంచి శుభవార్తలు కూడా వినే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. 

Horoscope 20267/7

గమనిక..

TAGS:
Lakshmi Narayana Yoga 2026
Astrology
Lakshmi Narayana Yoga Zodiac
Telugu Astrology
Lakshmi Narayana Yoga

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