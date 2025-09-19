English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lord Shani Favorite Zodiac: శక్తివంతమైన శనికి చాలా ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరికి బంపర్‌ మనీతో పాటు లగ్జరీ లైఫ్‌..

Powerful Lord Shani Favorite Zodiac Signs: శక్తివంతమైన శనిదేవుడి అనుగ్రహం కొన్ని రాశులవారికి ఎల్లప్పుడు ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కింది రాశులవారికి ఆర్థిక లాభాలతో పాటు ఆనందం కూడా మెరుగుపడుతుంది. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.

Powerful Lord Shani Favorite Zodiac Signs: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శనిదేవుడికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ గ్రహాన్ని కర్మ ప్రదాతగా కూడా పిలుస్తారు. వ్యక్తులు చేసే కర్మలను బట్టి ఫలితాలను అందిస్తాడు. వ్యక్తులు జీవితంలో మంచి పనులు చేస్తే, ఆనందానికి, ధనానికి ఎలాంటి లోటు ఉండదు. అయితే, శని ప్రతికూల స్థానంలో ఉన్నాడని తెలిసి.. అందరూ భయపడిపోతూ ఉంటారు. నిజానికి శని జీవితంలో చేసే పనులను బట్టి శుభ, అశుభ ఫలితాలను అందిస్తాడు. కాబట్టి, శని గ్రహం అశుభస్థానంలో ఉన్నాడని భయపడాల్సి అవసరం లేదని కొంతమంది జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. 
 
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని శని దేవుడికి కొన్ని రాశులవారికి చాలా ఇష్టం.. దీని కారణంగా జీవితంలో ఆనందంతో పాటు సంపదన, విజయాలు లభిస్తాయి. దీంతో పాటు ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా సంపద, గౌరవంతో పాటు వ్యక్తిగత పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. ఎన్నో రకాల సమస్యల కూడా తొలగిపోతాయి.

శని దేవుడి అనుగ్రహం వల్ల ఈ నాలుగు రాశులవారికి ఆర్థికపరమైన సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా ఎల్లప్పుడు ఊహించని ధన లాభాలు కలుగతాయి. దీంతో పాటు జీవితంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు ప్రతి పనిలో విజయాలు కూడా సాధిస్తారు.   

శనికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశుల్లో తుల రాశి ఒకటి.. అలాగే వీరికి ప్రత్యేకమైన ఆశీర్వాదాలు కూడా లభించి.. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. దీంతో పాటు ఆనందంతో విపరీతంగా పెరిగి ఊహించని సంతోషం లభిస్తుంది. శని ప్రత్యేకమైన అనుగ్రహం వల్ల వీరికి సంతోషపరంగా ఎలాంటి కొరత ఉండదు.. అలాగే వీరికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.   

మక రాశివారికి ఎల్లప్పుడు విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి శని దేవుడి ఆశీస్సులతో ఎన్నో రకాల ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా జీవితంలో అనేక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. దీంతో పాటు వీరికి డబ్బు కోరత అస్సలు ఉండదు. అలాగే ఆర్థిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. వీరికి విశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది..  

కుంభ రాశివారి శని అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడు లభిస్తుంది. వీరికి కృపతో పాటు విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది.  వీరు ఈ సమయంలో ధైర్యంగా కష్టమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే వీరు అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. వీరు లగ్జరీ లైఫ్‌ కూడా పొందుతారు.   

వృషభ రాశివారికి శని అనుగ్రహం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు వీరికి శని ప్రత్యేక ఆశీర్వాదాలు లభించి.. ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సు లభిస్తుంది. అలాగే జీవితంలో ఊహించని ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

