Rahu And Sun Conjunction: ఫిబ్రవరిలో రాహువు, సూర్యుడు బీభత్సం.. ఈ రాశుల వారికి జరగబోయేది 100 శాతం ఇదే!

Rahu And Sun Conjunction Effect On Zodiac: ఫిబ్రవరి 13వ తేదీ నుంచి మార్చి 15వ తేదీ వరకు కొన్ని రాశుల వారికి అనేక సమస్యల తలెత్తే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో రాహు గ్రహంతో పాటు సూర్యుడు కలయిక జరపడం వల్ల మకర రాశితో పాటు మరికొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
Rahu And Sun Conjunction Effect On Zodiac Telugu: 2026 ఫిబ్రవరి సంవత్సరం కొన్ని ముఖ్యమైన గ్రహాలు సంచారం చేయబోతున్నాయి. దీని కారణంగా అద్భుతమైన సంఘటనలు చోటు చేసుకోబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి 13వ తేదీన సూర్యుడు శని పాలించే కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.. అక్కడే రాహు ఇప్పటికే సంచార దశలో ఉంది. దీని కారణంగా సూర్య, రాహువుల సంయోగం జరగబోతోంది. ఇది మార్చి వరకు ఇలానే కొనసాగుతూ వస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
మార్చి 15వ తేదీ వరకు ఏలినాటి శనితో బాధపడుతున్న ప్రతి ఒక్కరూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా శని, రాహు గ్రహాల సంచారంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. అలాగే ఈ సమయంలో జీవితాల్లో ఒత్తిడి కూడా పెరుగుతుంది. వృత్తి డబ్బు సంబంధిత విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా తప్పుడు నిర్ణయాలతో పాటు అహంకారం పెద్ద నష్టాలను తీసుకువచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
సింహరాశి వారు ఈ సమయంలో ఎన్నో సవాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఆకస్మికంగా ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అలాగే పనుల్లో సహ ఉద్యోగులతో విభేదాలు ఏర్పడవచ్చు. అంతేకాకుండా కోపంతో పాటు గర్వం తొందరపాటు నిర్ణయానికి దారితీస్తుంది. అలాగే వైవాహిక జీవితంలో కమ్యూనికేషన్ లేకపోవడం వల్ల ఎన్నో సమస్యలు తలెత్తుతాయి. శారీరకంగా మానసికంగా అలసట వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
మకర రాశి వారు కూడా ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆదాయం తగ్గడంతో పాటు ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. పొదుపు చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది. కొత్త కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రవర్తన కారణంగా కుటుంబంలో అనేక ఉద్రిక్తతలు తలెత్తవచ్చు. అలాగే పిల్లల ఆరోగ్యం పై కూడా నిఘా ఉంచడం మంచిది.
మీన రాశి వారికి ఈ సమయంలో అనేక సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలుంటాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరంగా తీవ్రంగా నష్టపోయే ఛాన్సులు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగాల్లో పనుల్లో నాణ్యత లేకపోవడం వల్ల ఎన్నో రకాల సమస్యలు దళితుతాయి. ముఖ్యంగా మానసిక ఒత్తిడి కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మీన రాశి వారు శ్రమకు తగ్గ ప్రతిఫలం పొందలేక పోతారు. అలాగే ఈ సమయాల్లో తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు ప్రత్యర్ధులు చురుకుగా మారడం వల్ల కొన్ని రకాల సమస్యల బారిన పడే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా అనేక సమస్యలు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.