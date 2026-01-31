English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rahu Effect 2026: ఫిబ్రవరిలో రాహువు పవర్‌ఫుల్ ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశులవారికి జరిగేది ఇదే!

Rahu Effect 2026: ఫిబ్రవరిలో రాహువు పవర్‌ఫుల్ ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశులవారికి జరిగేది ఇదే!

Powerful Rahu Effect On Zodiac: రాహువు శక్తివంతమైన ప్రభావంతో కుంభరాశిలో మరికొన్ని గ్రహాలతో కలయిక జరపబోతున్నాడు. దీనికి కారణంగా ఫిబ్రవరి నెల కొన్ని రాశుల వారికి మానసికంగా అనేక సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు కొన్ని కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల ఇబ్బందులు పడాల్సి కూడా వస్తుంది. 

Powerful Rahu Effect On Zodiac Telugu: కొన్ని కొన్ని సార్లు జీవితం ఆకస్మాత్తుగా మలుపులు తిరుగుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని సందర్భాల్లో ఊహించని ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి. ఇలా కొన్ని రాశుల వారికి ఫిబ్రవరి నెల కూడా ఉండబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కుంభరాశిలో బుధుడితో పాటు శుక్రుడు, సూర్యుడు, కుజుడు, రాహు గ్రహాలు ఒకేసారి సంయోగం జరుగుతుంది. దీని కారణంగా నాలుగు రాశుల వారిపై బలమైన ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 
1 /6

ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి నెలలో రాహువు కుంభరాశిలో ఉండడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారిపై మరింత శుభ ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి కెరీర్, సంబంధాలు వంటి అంశాలపై కూడా ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. దీంతో ఆయా రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. అయితే ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందబోతున్న రాశులు ఏవో తెలుసుకోండి. 

2 /6

మేషరాశి వారికి ఈ సమయంలో కార్యాలయాల్లో ఆకాశమంత మార్పులు సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా పనుల్లో బాధ్యతలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కాబట్టి కాస్త మానసికంగా ఒత్తిడి ఏర్పడే.. అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రేమ సంబంధాలు కూడా కొత్త మలుపులు తిరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టడం మంచిది కాదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే చికాకు వంటి సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి.  

3 /6

మిథున రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా ఈ సమయంలో కొత్త కొత్త అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కష్టపడి పనులు చేసే వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా ప్రత్యేకం కాబోతోంది. కమ్యూనికేషన్ ఇతర రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు మేలు జరుగుతుంది. అలాగే ప్రేమ సంబంధిత వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో నిద్ర లేకపోవడం వల్ల నాడీ వ్యవస్థపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.  

4 /6

తులా రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ.. పురోగతి అద్భుతంగా లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా కార్యాలయాల్లో బాధ్యతలు కూడా పెరగవచ్చు. ఈసారి ప్రేమ సంబంధిత నిర్ణయాల్లో కొంత జాప్యం జరిగే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా హార్మోన్ల కారణంగా మానసిక సమస్యలు కూడా తలెత్తుతాయి. అలాగే వీరికి కొన్ని నిర్ణయాల్లో సమస్యలు కూడా వచ్చి పడతాయి.   

5 /6

తులారాశి వారు ఈ సమయంలో తప్పకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుందని కొంతమంది జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మానసిక ప్రశాంతత తగ్గిపోవడం వల్ల ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయి. ముఖ్యంగా కార్యాలయాల్లో తీవ్ర సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

6 /6

Rahu Transit Rahu Transit 2026 Rahu transit Effect Rahu Transit 2026 Zodiac

Next Gallery

Samantha: సమ్మక్క సారలమ్మ గద్దెల వద్ద సమంత నిడిమోరు.. నెట్టింటా వైరల్‌ అవుతోన్న ఫోటో..!