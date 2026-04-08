Guru Gochar 2026: గురుడి ద్వంద్వ సంచారం.. అసలు రాజయోగం! ఈ 3 రాశులకే అఖండ సంపద మొదలు!

Guru Gochar Huge Benefits For 3 Lucky Signs: గురుడు అంటేనే సమాజంలో గౌరవం, పదోన్నతి, మంచి ఉద్యోగం, ప్రమోషన్లు పొందుతారు. అయితే ఈ ఏడాది గురు 2026 జూన్, అక్టోబర్ రెండు సార్లు రాశి మారనున్నారు. దీంతో మూడు రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. కోరుకున్న ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు. పండితుల ప్రకారం ఆ రాశులు ఏవి తెలుసుకుందాం.
గురుడు అంటే అదృష్టం, సంతోషం, వైవాహిక జీవితానికి కూడా ప్రతీకగా పరిగణిస్తాం. అంతేకాదు సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. గురు బలం గట్టిగా ఉంటే మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుంది. ప్రమోషన్ కూడా పొందుతారు. 2026లో గురు ద్వంద్వ సంచారం వల్ల మూడు రాశుల వారికి అద్భుత యోగం ఉంది.
గురు మొదటి సంచారం 2026 జూన్ 2న కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత అదే సంవత్సరం అక్టోబర్ 31న కూడా సింహరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ గురు సంచారం వల్ల అఖండ యోగం పట్టబోతున్న రాశులు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
గురు సంచారం వల్ల మేష రాశి వారికి విశేష ఫలితాలు కలుగుతాయి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ధన లాభ సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారులు కూడా బాగా లాభాలు గడిస్తారు. కొత్త ఉద్యోగం పొందుతారు. ప్రమోషన్స్ కూడా వస్తాయి. మంచి ప్యాకేజీ లభిస్తుంది.
గురు సంచారం వల్ల ధనుస్సు రాశి వారికి కూడా సకల సౌలభ్యాలు లభిస్తాయి. శుభవార్త వింటారు. అంతేకాదు సుఖసంతోషాలు వెళ్లి విరుస్తాయి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ధనుస్సు రాశి వారికి ఆర్థికంగా కూడా బాగా బలంగా మారుతారు.
గురు సంచారం వల్ల సింహ రాశి వారికి కూడా ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. విదేశీ యానం చేసే వారికి మంచి ప్రయోజనం పొందుతారు. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న శుభవార్తలు వింటారు .పెట్టుబడులు బాగా కలిసి వస్తాయి. స్థిరాస్తులు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)