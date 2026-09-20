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2027 వరకు శని అనుగ్రహం.. ఈ రాశుల వారికి డబ్బు, ఉద్యోగం, ఆస్తి విషయంలో శుభఫలితాలు!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 20, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:30 AM IST

Saturn Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శని గ్రహం త్వరలోనే ఉత్తర భాద్రపాద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నదని.. దీని కారణంగా 2027 సంవత్సరం వరకు కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుందని జ్యోతిష్యుడు చెబుతున్నారు.. కోరుకున్న కోరికలు కూడా చాలా వరకు నెరవేరే అవకాశాలు ఉన్నాయని వారి తెలుపుతున్నారు..

Saturn Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శని దేవుడు కర్మల ఫలితాలను ఇచ్చే వాడిగా భావిస్తూ ఉంటారని ప్రముఖ జ్యోతిష్య శాస్త్రం నిపుణులు తంజావూరి నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. వ్యక్తి చేసే పనులను అనుకూలంగా శని ఫలితాలను అందిస్తూ ఉంటాడని.. అందుకే ఆయనను న్యాయ దేవుడిగా పిలుస్తారని.. నవగ్రహాల్లో శని అత్యంత నెమ్మది అయిన గ్రహంగా చెప్పుకుంటారని ఆయన అన్నారు. ఒక రాశిలో సుమారు రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు సంచార దశలో సాగుతుందన్నారు. 
 

Saturn Transit 20271/6

శని గ్రహం

అలాగే శని గ్రహం అప్పుడప్పుడు నక్షత్ర సంచారం కూడా చేస్తుందని.. ప్రస్తుతం శని మీనరాశిలో వక్రగతిలో రేవతి నక్షత్రంలో సంచార దశలో ఉందని.. అక్టోబర్ 9వ తేదీ సాయంత్రం ఏడు గంటల సమయంలో ఉత్తరాభాద్ర పాద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతుందని జ్యోతిష్యులు తెలిపారు. దీని ఫలితంగా మూడు రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు వస్తాయని వారు వెల్లడించారు. అయితే ఏ రాశిలో వారి జీవితాల్లో శని కీలకమైన మార్పులు తీసుకురాబోతున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

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వృషభ రాశి 

శని ఉత్తరాభాద్ర పాద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం కారణంగా వృషభ రాశి వారికి కూడా ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు నాగరాజ్ శర్మ తెలిపారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థికంగా బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయన్నారు. ఆదాయంలో కొత్త కొత్త అవకాశాలు లభించడమే కాకుండా ఉద్యోగాలపరంగా అభివృద్ధి కూడా కనిపించే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నారు. ముఖ్యంగా పనుల్లో వస్తున్న ఎన్నో రకాల సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని, సొంత ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్లడం వల్ల అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారన్నారు. 

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తులారాశి 

తులా రాశి వారికి కూడా శని శక్తివంతమైన మార్పుల కారణంగా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయని.. వ్యక్తిగత పరిచయాలతో అద్భుతమైన ధన లాభాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు నాగరాజు చర్మ అన్నారు. ముఖ్యంగా స్నేహితులతో ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ఆనందంతో ఉంటారని.. ఇవి చిరకాల జ్ఞాపకాలుగా మిగిలిపోతాయి అన్నారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులకు అద్భుతమైన విజయాల సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయన్నారు.   

Saturn Career Growth4/6

తులా రాశి

తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ఈ సమయంలో తప్పకుండా భూమితో పాటు ఇల్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఇతరులతో కొత్త స్నేహాలు ఏర్పడతాయని.. ఈ సమయంలో వారితో వ్యాపారాలు కూడా చేస్తారన్నారు. ఉద్యోగాలు చేసే వ్యక్తులందరికీ తప్పకుండా బోనస్ కూడా లభిస్తుందని.. దీని కారణంగా బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుందన్నారు.. ముఖ్యంగా కొన్ని సమయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ముందుకు జీవితాన్ని సాగించాలని సూచించారు.

Shani Nakshatra Transit5/6

కుంభ రాశి

శని ఉత్తరాభాద్ర పాద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం కారణంగా కుంభ రాశి వారి జీవితాల్లో కూడా కీలకమైన మార్పులు వస్తాయన్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో సానుకూలమైన మార్పులు రావడమే కాకుండా నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా భారీ మొత్తంలో సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల భవిష్యత్తులో లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా వివిధ రంగాల్లో సులభంగా విజయాలు సాధిస్తారని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలిపారు..

Shani Nakshatra Transit Effect On Zodiac6/6

గమనిక..

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