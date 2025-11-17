Saturn Rahu Ketu effect: శని, రాహువు, కేతువు ఆపార ప్రభావం.. ఈ రాశులవారికి జరగబోతోంది 100 శాతం ఇదే..

Saturn Rahu Ketu effect: ఎంతో శక్తివంతమైన శని, రాహు, కేతువు (Saturn Rahu Ketu) గ్రహాల ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారికి వచ్చే ఏడాది అంతగా బాగుండకపోవచ్చని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు ఆర్థికంగా కూడా నష్టపోతారు. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా క్షీణించే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి.
Saturn Rahu Ketu effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, 2026 సంవత్సరంలో అనేక ప్రధాన గ్రహాలు సంచారం చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని శక్తివంతమైన కీడు గ్రహాలు సంచారం చేస్తాయి. ఇందులో ఈ ఏడాది శని, రాహు, కేతువు (Saturn Rahu Ketu) గ్రహాలతో పాటు బృహస్పతి కదలికలు జరుపుతాయి. దీని కారణంగా ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రభావం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వచ్చే ఏడాదిలో కొన్ని కీడు గ్రహాల సంచారంతో కొన్ని రాశులవారి జీవితం పూర్తిగా మారుతుంది.
ఈ ఏడాదితో పోలిస్తే.. వచ్చే సంవత్సరం జరిగే గ్రహ సంచారాల ప్రభావంతో ఈ కొన్ని రాశులవారికి తీవ్ర సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది గురు గ్రహం జరిపే సంచారంతో కొన్ని రాశులవారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడతారు. అయితే, ఈ ఏడాదిలో అత్యంత ఎక్కువగా కష్టాలను ఎదుర్కొనే రాశులవారు ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.త
2026 సంవత్సరంలో ధనుస్సు రాశివారిపై తప్పకుండా శని ప్రభావం పడుతుంది. దీని కారణంగా వీరు తీవ్రంగా ఆర్థక నష్టాలను చవిచూసే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సంమయంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు తలెత్తే ఛాన్స్లు కూడా ఉన్నాయి. ఖర్చులు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం కూడా ఈ సమయంలో క్షీణించే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి.
మేష రాశివారిపై కూడా శక్తివంతమైన రాజయోగ ప్రభావం పడుతుంది. దీని వల్ల వివిధ రకాల సమస్యలు కూడా ఎదుర్కొంటారు. అంతేకాకుండా ఆందోళన కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. దీంతో పాటు ఆర్థిక విషయాల్లో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు..
మేష రాశివారు ఈ సమయాల్లో పనులు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఉండడం చాలా మంచిది. లేదంటే అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. అలాగే వీరు శత్రువులతో జాగ్రత్తగా ఉండడం చాలా మంచిది. ఖర్చులు కూడా అధికమవుతారు. దీంతో పాటు ఆశించిన పనుల్లో విజయాలు కూడా సాధించలేకపోతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
2026 సంవత్సరంలో సింహ రాశి వారికి ఈ సమయం అంతమంచిది కాదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు కూడా తలెత్తుతాయి. ఈ సమయంలో పనిల్లో తీవ్ర అడ్డంకులు కూడా వస్తాయి. వ్యాపారాల్లో అనేక సమస్యలు కూడా వస్తాయి. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు. అలాగే ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు)