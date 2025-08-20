English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Powerful Shani Amavasya: ఆగస్ట్ 23న అరుదైన శని అమావాస్య.. ఈ పనులు చేస్తే ఇక ఎటువంటి కీడు ఉండదు..

Shani Amavasya Significance
ఈనెల ఆగస్టు 23న ఎంతో అరుదైన శని అమావాస్య రానుంది. ఈరోజు కొన్ని నియమాలు పాటిస్తూ కొన్ని పనులు చేయడం వల్ల.. ప్రతి ఒక్క రాశి వాళ్లకి కూడా అదృష్టం చేకూరుతుంది అని చెపుతున్నారు జ్యోతిష్కులు. ముఖ్యంగా ఏలినాటి శని ఉన్నవాళ్లు ఈ రోజున పూజలు చేయడం ఎంతో మంచిది..
ఆగస్టు 23 అనగా శనివారం.. అరుదైన శని అమావాస్య రానుంది. ఈరోజున కొన్ని నియమాలు పాటిస్తూ కొన్ని పూజలు చేయడం ద్వారా.. జీవితంలో ఎన్నో మార్పులు వస్తాయి అని చెబుతున్నారు జ్యోతిష్యులు. 

ముందుగా శని అమావాస్య రోజు మద్యం, మాంసాహారం తీసుకోకూడదు. తీసుకోకుండా కొన్ని పూజలు చేయడం ద్వారా ఎంతో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. 

ఈ రోజున రావి చెట్టు కింద.. ఆవు నూనె దీపం వెలిగించి.. నువ్వులు, నల్ల నువ్వుల నూనె శని దేవుడికి సమర్పిస్తే ఎంతో మంచిది.  

అంతేకాకుండా నల్ల కుక్కలకు, లేకపోతే కాకులకు ఆహారం పడితే కూడా మంచి చేకూరుతుంది. ఇక నలుపు బట్టలు, మినప్పప్పు లేదా ఇనుము వస్తువులు ఈరోజు దానం చేయడం కూడా మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. 

ఓం శ్యం శనైశ్చరాయ నమః అని నూతన ఎనిమిది సార్లు జపించడం వల్ల ఎన్నో కష్టాల నుంచి బయటపడవచ్చు. అయితే పైన చెప్పిన వివరాలు అన్నీ కూడా అధ్యాయనాలు, జ్యోతిష్య నిపుణుల సలహాల మేరకు చెప్పినవి మాత్రమే. జీవటికే ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.

