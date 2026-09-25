Shukraditya Rajyoga 2026 Effect: ఎంతో శక్తివంతమైన శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్తో నవంబర్ నెల వరకు బోలెడు లాభాలు కూడా పొందుతారని జ్యోతిష్యలు నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. ఆర్థికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి.
Shukraditya Rajyoga 2026 Effect: గ్రహ సంచారాల పరంగా అక్టోబర్ నెల చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. అక్టోబర్ 17వ తేది చాలా ప్రధాన్యతను కలిగి ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తంజావురి నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. ఈ రోజు సూర్యుడు కన్యారాశిని వదిలి పెట్టి.. తులా రాశిలోకి సంచారం చేయబోతోంది. శుక్రుడు ఇప్పడే తులారాశిలో ఉన్నాడు.. అయితే, దీని ఫలితంగా సూర్య, శుక్ర గ్రహాల కలయిక ఏర్పడుతుంది. సూర్యుడిని హోదాతో పాటు ప్రతిష్ట, నాయకత్వం, ఆత్మవిశ్వాసానికి కారకుడిగా భావిస్తారు.
ఇదిలా ఉంటే శుక్రుడిని సంపదతో పాటు ఆనందం, శ్రేయస్సుకు సూచికగా భావిస్తారు. అయితే, తులారాశిలో ఈ రెండు గ్రహాలు కలయిక జరిపితే, మోస్ట్ పవర్ఫుల్ శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు వస్తాయి. ఈ రాజయోగం దాదాపు నవంబర్ 6వ తేది వరకు కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా వస్తున్న దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. అలాగే ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు వస్తాయో జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలిపిన మాటల్లో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
మోస్ట్ వపర్ఫుల్ శుక్రాదిత్య రాజయోగంతో ముందుగా తులా రాశివారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు నాగరాజు శర్మ తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఉన్నతాధికారులతో సపోర్ట్తో బోలెడు లాభాలు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. కొత్త బాధ్యతలతో పాటు పదవి మార్పులు కూడా జరుగుతాయి. వ్యాపారాలు చేసేవారికి కొత్త పరిచయాలు కూడా ఏర్పడతాయి.
కర్కాటక రాశివారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో ఆనందంతో పాటు సౌకర్యాలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మంచి పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. వ్యాపారాలు చేసేవారికి బోలెడు లాభాలు కూడా చేకూరుతాయి. కష్టానికి తగిన గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్తో మేష రాశివారికి వృత్తిపరంగా కొత్త బాధ్యతలు కూడా సులభంగా పొందుతారు. వ్యాపారాలు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థిర పరిస్థితులు కూడా మెరుగుపడతాయి. తీసుకునే నిర్ణయాలు కూడా డబ్బు పరంగా చాలా వరకు కలిగి వస్తాయని జ్యోతిష్యులు నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
కన్యా రాశివారికి బంపర్ లాభాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కొత్త ఆదాయ అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ఉద్యోగాల పరంగా అదనపు బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. కొత్త ఒప్పందాలు కూడా మెరుగుపడతాయి. నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. అలాగే ఆర్థికంగా నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగిపొందుతారు.