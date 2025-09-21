English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sun And Shani Transit: బలపడబోతున్న సూర్య, శని గ్రహాలు.. ఈ రాశుల వారికి తిరుగులేదు.. అకస్మాత్తుగా డబ్బు పొందుతారు..

Sun And Shani Transit Effect On Zodiac: శని సూర్య గ్రహాలు ఒకదానికొకటి బద్ధ శత్రువులు.. అయితే, అక్టోబర్ నెలలో ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం జరుగుతుంది. దీని కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారిపై పడుతుంది.. ఈ ప్రభావంతో వారు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.

Sun And Shani Transit Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అన్ని గ్రహాలు తప్పకుండా ఏదో ఒక సమయంలో  రాశితో పాటు నక్షత్ర సంచారం కూడా చేస్తాయి. ఇదిలా ఉంటే సూర్యుడు ఇటీవల కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించాడు. అప్పటికే ఎంతో శక్తివంతమైన శనిగ్రహం మీనరాశిలో తిరుగమనం చేస్తూ ఎంతో బలంగా మారింది. సూర్యుడు శని సాధారణంగా జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఒకరికొకరు శత్రువులుగా భావిస్తారు. అలాంటిది ఈ రెండు గ్రహాలు అక్టోబర్ 17న వింత కలయిక ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. 
 
1 /5

అక్టోబర్ 17న జరిగే రెండు గ్రహాల వింత కలయిక కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం విపరీతంగా కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది అలాగే కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో ఏయే రాశుల వారికి ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.  

2 /5

మకర రాశి వారికి అక్టోబర్ 17వ తేదీ నుంచి సమాజంలో ఊహించని స్థాయిలో గౌరవం పెరుగుతుంది.. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ఈ సమయంలో ప్రారంభమవుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడే ఛాన్సులు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు అనుకున్న పనుల్లో సులభంగా విజయాలు సాధించగలుగుతారు.   

3 /5

మకర రాశి వారికి ఈ అక్టోబర్ నెల నుంచి జీవితంలో కొత్త ఆనందం ప్రారంభమవుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. శని ప్రభావంతో ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ఈ సమయంలో పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలావరకు మెరుగుపడుతుంది.   

4 /5

కర్కాటక రాశి వారికి సూర్య, శని గ్రహాల సంయోగం వల్ల బోలెడు ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆరోగ్యం బాగుండడమే కాకుండా ఆర్థికంగా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ జీవితంలో శాంతితో పాటు మానసిక ప్రశాంతత మెరుగుపడుతుంది. అలాగే అదృష్టం కూడా విపరీతంగా పెరిగే ఛాన్సులు ఉన్నాయి.  

5 /5

తులా రాశి వారికి ఈ రెండు గ్రహాల ఎఫెక్ట్‌తో అద్భుతమైన కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. పనుల్లో ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు కూడా అందుతాయి. అలాగే పదోన్నతులు లభించి ఆర్థికపరమైన పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.. కాబట్టి ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండడం చాలా మంచిది. ఆస్తి సంబంధిత సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి.

Sun Conjunction Saturn And Sun Saturn And Sun Effect 2025 Sun Effect 2025 Shani Transit 2025

