Powerful Yoga: బృహస్పతి, సూర్యుల అపూర్వ సంయోగంతో ఈ రాశుల వారి జీవితంలో కొత్త మలుపు..

Powerful Yoga: నవగ్రహాల్లో బృహస్పతికి ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. అలాగే గ్రహాల రాజు సూర్యుడికి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక వలన కొన్ని రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారం అన్నట్టుగా జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది.
Bruhaspathi - Surya conjuction: జ్యోతిషశాస్త్రంలో, బృహస్పతి, సూర్యుల శక్తివంతమైన కలయిక గురు ఆదిత్య యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది 12 రాశులను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. కానీ జ్యోతిష్య పండితులు ఐదు రాశుల వారికి మాత్రమే అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుందని చెబుతున్నారు. ఇంతకీ ఆ అదృష్ట రాశులు ఏమిటో తెలుసుకోండి..
కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి వారికి గురు ఆదిత్య రాజయోగం కారణంగా అనుకున్న పనులన్నీ సరైన సమయంలో పూర్తవుతాయి. పనిలో అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. మీరు ఊహించని విధంగా ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. ఇది మీకు అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది.
మిథున రాశి: మిథునరాశి వారికి రవి, బృహస్పతిల కలయిక అద్భుతమైన సమయం అని చెప్పవచ్చు. ఈ సమయంలో మీరు ఏ పని చేసినా, మీరు అందులో విజయం సాధిస్తారు. విదేశాలకు ప్రయాణించే అవకాశాలున్నాయి. మీరు పిల్లల ద్వారా మరింత కీర్తిని పొందుతారు.
ధనుస్సు రాశి: బృహస్పతి, సూర్య గ్రహాల సంయోగం ధనుస్సు రాశి వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. అంతేకాదు ఈ రాశి వారికి మానసిక ప్రశాంతతను తీసుకురాబోతుంది. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుండి విముక్తి పొందుతారు. వారు సమాజంలో మంచి పేరు, కీర్తిని సంపాదిస్తారు. వారు సంతోషకరమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు.
వృశ్చిక రాశి: బృహస్పతి,సూర్యుడు వృశ్చికరాశి వారికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలగనున్నాయి. దీంతో పాటు, పెట్టుబడుల నుండి మీకు అపారమైన ప్రయోజనాలు లభించబోతున్నాయి. మీ వివాహ జీవితం చాలా సంతోషకరంగా ఉండబోతుంది. ఇంటా బయటా సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొని ఉంటుంది. విద్యార్థులు పరీక్షలలో విజయం సాధించే అవకాశాలున్నాయి.
మీన రాశి: మీనరాశి వారికి బృహస్పతి ఆదిత్య రాజయోగం శుభ ఫలితాలను అందించబోతుంది. అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఇంట్లో, బయట సానుకూల వాతావరణం వలన మంచి జరగబోతుంది. పనిలో అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఇంటా బయట సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు ధర్మ సింధువుతో పాటు నిర్ణయ సింధువు సహా జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాల్లోని ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని నిర్ధారించడం లేదు.