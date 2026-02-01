Powerfull Rajayoga 2026 : గ్రహ మండలంలో నవగ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి సంచరిస్తూ ఉండటం మూలానా కొన్ని యోగాలు ఏర్పడుతాయి. తాజాగా ఈ నెలలోనే నాలుగు గ్రహాలు ఒకేరాశిలో కలవడం వలన కొన్ని రాశుల వారికి అసాధారణమైన యోగం ఏర్పడబోతుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారు డబుల్ జాక్పాట్ కొట్టడం గ్యారంటీ అని చెబుతున్నారు.
Powerfull Rajayoga 2026: 2026లో ఫిబ్రవరి గ్రహ సంచారాలు జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం. ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో ఒక స్థానం నుండి మరొక స్థానానికి మారబోతుంది. ఈ మార్పు ప్రక్రియలో, ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో అనేక మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. ఫిబ్రవరి 2026 గ్రహ సంచారాన్ని చాలా కీలకమైనదిగా భావిస్తారు. ఎందుకంటే ఈ నెలలో, నాలుగు ముఖ్యమైన గ్రహాలు తమ స్థానాలను మార్చుకుంటాయి. ఈసారి, ఫిబ్రవరి 3 నుండి గ్రహ సంచారము ప్రారంభం కాబోతుంది.
బుధుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఆ తరువాత ఫిబ్రవరి 6న శుక్రుడు, 13న సూర్యుడు 23న కుజుడు ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సమయంలో, కుంభరాశిలో సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు కుజుడు కలయికతో చతుర్గ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. దాంతో పాటు లక్ష్మీ నారాయణ యోగం, శుక్రాదిత్య యోగం, ఆదిత్య మంగళ యోగం, బుధాదిత్య రాజ యోగం ఏర్పడబోతున్నాయి. ఈ శుభ యోగాల సమయంలో ఆర్థిక పరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందబోతున్నారు.
మిథున రాశి.. ఫిబ్రవరి నెలలో నాలుగు గ్రహాల సంచారం కారణంగా మిథున రాశి వారికి అనేక ప్రయోజనాలు లభించబోతున్నాయి. ఈ కాలంలో మీ ఆదాయం గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. నిరుద్యోగులు కొత్త ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. శుభవార్తలు వింటారు.వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు విద్యా రంగంలో సానుకూల ఫలితాలను అందుకుంటారు. మీరు చేసే పెట్టుబడులకు మంచి రాబడి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది మీకు అనుకూలమైన సమయం.
కుంభ రాశి.. ఫిబ్రవరి నెలలో ఏర్పడిన రాజయోగాల కారణంగా కుంభ రాశి వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు లభించబోతున్నాయి. గ్రహాల ఆశీస్సులతో మీ వైవాహిక జీవితం అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ పూర్తవుతాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. మీరు మీ వ్యక్తిగత ఖర్చులు, అవసరాలను సులభంగా తీర్చుకోగలుగుతారు. ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షలలో విజయం సాధించే అవకాశాలున్నాయి. మీరు మీ కుటుంబంతో కలిసి తీర్థయాత్రలను ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
మేష రాశి.. ఫిబ్రవరి నెలలో సంభవించే రాజయోగాలలో మేష రాశి వారికి అద్భుతమైన అమేయమైన ప్రయోజనాలు లభించబోతున్నాయి. ఈ కాలంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీకు కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడుతున్నాయి. కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి మీకు సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది.నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి. విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యలో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగులు ఆఫీసులో పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంది. మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. ఈ కాలంలో, మతపరమైన కార్యకలాపాలపై మీ ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
కన్య రాశి.. చతుర్గ్రాహి యోగం కారణంగా ఫిబ్రవరి నెల కన్య రాశి వారికి మంచి జరగబోతుంది. కోర్టు కేసులు, చట్టపరమైన విషయాలలో మీకు సానుకూల ఫలితాలు అందుకుంటారు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ పూర్తవుతాయి.ఉద్యోగులకు కార్యాలయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఇది మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేయబోతుంది. మీరు మీ వైవాహిక జీవితంలో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగులకు కార్యాలయంలో సానుకూల వాతావరణం ఉండబోతుంది. మీరు కెరీర్ పరంగా పురోగతిని సాధిస్తారు.
గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కూడా సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు మన భారతీయ సనాతన హిందూ సంప్రదాయాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ కూడా దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.