PPF Latest Update: ప్రభుత్వం ప్రకటించిన తాజా సమాచారం ప్రకారం, 2026 ఏప్రిల్ నుండి జూన్ వరకు పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF) పై వడ్డీ రేటులో ఎలాంటి మార్పు లేదు. ప్రస్తుతం PPF వడ్డీ రేటు సంవత్సరానికి 7.1%గానే కొనసాగుతుంది. చాలామంది ఈసారి వడ్డీ రేటు పెరుగుతుందని ఆశించినా, ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ మాత్రం పాత రేటునే కొనసాగించాలని నిర్ణయించింది.
ఈ నిర్ణయం చిన్న పొదుపు పథకాలన్నింటికీ వర్తిస్తుంది. అంటే, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరపు చివరి త్రైమాసికంలో ఉన్న రేట్లే ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. ఇది పెట్టుబడిదారులకు స్థిరమైన ఆదాయం అందించేలా ఉండటంతో, చాలా మంది దీన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావిస్తున్నారు.
PPF పథకం ప్రధానంగా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడికి అనుకూలం. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ మద్దతుతో ఉండటం వల్ల, ఇందులో పెట్టిన డబ్బు చాలా భద్రంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా, ఈ పథకానికి “EEE” (Exempt, Exempt, Exempt) పన్ను విధానం వర్తిస్తుంది. అంటే పెట్టిన డబ్బుపై పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది, పొందిన వడ్డీపై కూడా పన్ను ఉండదు, చివరికి మెచ్యూరిటీ సమయంలో వచ్చే మొత్తం కూడా పూర్తిగా పన్ను రహితం.
ఈ ఖాతాను సాధారణంగా 15 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగించాలి. అయితే కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఖాతాను ముందుగానే మూసివేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, తీవ్రమైన అనారోగ్యం, పిల్లల ఉన్నత విద్య అవసరాలు లేదా విదేశాలకు మారడం వంటి కారణాల వల్ల ముందుగా ఖాతాను మూసివేయవచ్చు. కానీ అప్పుడు వడ్డీ రేటు 1% తగ్గించబడుతుంది.
అదే విధంగా, ఖాతా ప్రారంభించిన 5 సంవత్సరాల తర్వాత కొంత మొత్తం తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. అయితే ఈ ఉపసంహరణకు కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి. గత సంవత్సరాల బ్యాలెన్స్ ఆధారంగా మాత్రమే డబ్బు తీసుకోవాలి.