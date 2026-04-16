PPF Investment Plan 2026:నెలకు ₹5,000 పెట్టితే కోటీశ్వరుడు అవుతారా..? PPF సీక్రెట్ ఇదే!

PPF Investment Plan 2026:పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి సురక్షితమైన, దీర్ఘకాలికమైన మార్గాల్లో ఒకటి పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF). ఇది ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నడిచే సేవింగ్స్ స్కీమ్ కావడంతో చాలా మంది దీనిపై నమ్మకం ఉంచుతున్నారు. ముఖ్యంగా రిస్క్ తీసుకోవాలనుకోని వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్‌గా భావిస్తారు.
 
PPF ఖాతాలో కనీసం సంవత్సరానికి రూ.500 నుంచి గరిష్టంగా రూ.1.5 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఈ స్కీమ్‌లో 15 సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. అంటే 15 సంవత్సరాల వరకు ఈ డబ్బు తీసుకోలేరు. అయితే 15 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి దీన్ని పొడిగించుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.  

ప్రస్తుతం ఈ స్కీమ్‌పై సుమారు 7.1 శాతం వడ్డీ లభిస్తోంది. ఈ వడ్డీ ప్రతి సంవత్సరం కాంపౌండింగ్ విధానంలో పెరుగుతుంది. అంటే మీరు పెట్టిన డబ్బుపైనే కాకుండా, వచ్చిన వడ్డీపైనా మళ్లీ వడ్డీ లభిస్తుంది. దీని వల్ల దీర్ఘకాలంలో మంచి మొత్తంలో డబ్బు సంపాదించవచ్చు.  

ఉదాహరణకు, మీరు ప్రతి నెల రూ.5,000 పెట్టుబడి పెడితే, సంవత్సరానికి రూ.60,000 అవుతుంది. 15 సంవత్సరాల పాటు ఇలా పెట్టుబడి పెడితే మొత్తం పెట్టుబడి రూ.9 లక్షలు అవుతుంది. దీనిపై వడ్డీ కలిపి సుమారు రూ.16 లక్షల వరకు పొందవచ్చు. ఇదే పెట్టుబడిని 20 సంవత్సరాల వరకు కొనసాగిస్తే అది రూ.26 లక్షలకు పైగా పెరుగుతుంది. 25 సంవత్సరాల వరకు కొనసాగిస్తే సుమారు రూ.40 లక్షలకు పైగా చేరుతుంది.  

అలాగే మీరు నెలకు రూ.10,000 పెట్టుబడి పెడితే 15 సంవత్సరాల్లో సుమారు రూ.32 లక్షలు పొందవచ్చు. 20 సంవత్సరాల్లో ఇది రూ.50 లక్షలకు పైగా, 25 సంవత్సరాల్లో రూ.80 లక్షలకు దగ్గరగా ఉంటుంది.  

ఇంకా ఎక్కువగా అంటే నెలకు రూ.12,000 పెట్టుబడి పెడితే 15 సంవత్సరాల్లో సుమారు రూ.39 లక్షలు వస్తాయి. 20 సంవత్సరాల్లో రూ.60 లక్షలకు పైగా, 25 సంవత్సరాల్లో దాదాపు రూ.1 కోటి వరకు చేరే అవకాశం ఉంది.  

PPFలో మరో ముఖ్యమైన ప్రయోజనం ట్యాక్స్ బెనిఫిట్. ఈ స్కీమ్‌లో పెట్టిన డబ్బుకు ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80C కింద మినహాయింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, వడ్డీపై కూడా ట్యాక్స్ ఉండదు. చివరికి వచ్చే మొత్తం కూడా పూర్తిగా ట్యాక్స్ ఫ్రీ అవుతుంది.  

ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ప్రతి నెల డిపాజిట్‌ను 5వ తేదీకి ముందు చేస్తే ఎక్కువ వడ్డీ లభిస్తుంది. ఎందుకంటే వడ్డీ లెక్కింపు ఆ విధంగా జరుగుతుంది.

