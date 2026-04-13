English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
PPFలో ఇలా చేస్తే జీతం లేకపోయినా నెలకు రూ.61,000 పక్కా.. కోటీశ్వరులు అవ్వడానికి ఇదే సీక్రెట్ ప్లాన్!

PPF Investment Strategy:భారతదేశంలో పెట్టుబడుల గురించి మాట్లాడితే, చాలా మంది ముందుగా గుర్తు చేసుకునేది Public Provident Fund (PPF). ఇది ప్రభుత్వం మద్దతుతో నడిచే సురక్షితమైన పొదుపు పథకం. దీని ద్వారా మీరు దీర్ఘకాలంలో మంచి మొత్తాన్ని సేకరించవచ్చు. సరైన ప్లానింగ్‌తో.. ప్రతి నెలా స్థిరమైన ఆదాయం కూడా పొందే అవకాశం ఉంది.
1 /5

PPF పథకంలో ప్రస్తుతం వడ్డీ రేటు సుమారు 7.1%గా ఉంది. ప్రభుత్వం ఈ రేటును కాలానుగుణంగా ప్రకటిస్తుంది. ముఖ్యంగా, ఈ స్కీమ్‌లో పెట్టిన డబ్బు పూర్తిగా సురక్షితం. అందుకే రిస్క్ తీసుకోకుండా సేవింగ్స్ చేయాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్.

2 /5

PPFలో మీరు సంవత్సరానికి కనీసం ₹500 నుండి గరిష్టంగా ₹1.5 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఈ ఖాతాకు 15 సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ కాలం ఉంటుంది. అయితే, 15 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మీరు ఖాతాను 5 సంవత్సరాల బ్లాక్స్‌గా పొడిగించుకోవచ్చు. ఇలా ఎంతసార్లైనా పొడిగించుకోవచ్చు.

3 /5

ఒక ఉదాహరణగా చూస్తే, మీరు ప్రతి సంవత్సరం ₹1.5 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే, 15 సంవత్సరాల్లో సుమారు ₹40 లక్షల వరకు పెరుగుతుంది. అదే పెట్టుబడిని కొనసాగిస్తూ 20 సంవత్సరాలు చేస్తే దాదాపు ₹66 లక్షలు అవుతుంది. ఇక 25 సంవత్సరాలు క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడి పెడితే, మీ మొత్తం సంపద ₹1 కోటి దాటే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. క్రమశిక్షణతో పెట్టుబడి పెట్టడం. ప్రతి సంవత్సరం సమయానికి డబ్బు పెట్టడం వల్లే ఇంత పెద్ద మొత్తాన్ని సేకరించగలుగుతారు.

4 /5

ఇప్పుడు చాలా మందికి వచ్చే ప్రశ్న ఏమిటంటే – ఈ డబ్బుతో నెలకు పెన్షన్ ఎలా పొందాలి? దీనికి కూడా సరళమైన సమాధానం ఉంది. ఒకసారి మీ PPF ఖాతాలో ₹1.03 కోట్లు చేరిన తర్వాత, మీరు కొత్తగా పెట్టుబడి పెట్టడం ఆపవచ్చు. కానీ ఖాతాలో ఉన్న డబ్బుపై వడ్డీ మాత్రం కొనసాగుతుంది. అదే 7.1% వడ్డీ ఉంటే, సంవత్సరానికి సుమారు ₹7.3 లక్షల వరకు వడ్డీ వస్తుంది.  

5 /5

ఈ మొత్తాన్ని 12 నెలలకు విభజిస్తే, ప్రతి నెలా దాదాపు ₹60,000 నుంచి ₹61,000 వరకు ఆదాయం పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా, ఈ వడ్డీ తీసుకుంటూ కూడా మీ అసలు ₹1 కోటి మొత్తాన్ని అలాగే ఉంచుకోవచ్చు. అయితే ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. PPFలో మీరు సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే డబ్బు తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి, వచ్చిన వడ్డీ మొత్తాన్ని ఒకేసారి తీసుకుని, మీ అవసరాలకు అనుగుణంగా నెలనెలా ఉపయోగించుకోవాలి.

Next Gallery

