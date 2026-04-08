PPF vs FD: స్వయం ఉపాధి ఉన్నవారికి కోట్లు సంపాదించి పెట్టే బెస్ట్ స్కీమ్ ఇదే!

PPF Vs FD For Self Employed: సాధారణంగా బ్యాంకు ఖాతా ఉన్నవారు సేవింగ్స్, ఎఫ్డీ ఖాతాలు ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం. దీంతోపాటు రికరింగ్ డిపాజిట్ కూడా ఉంటుంది. అయితే, పబ్లిక్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్లో కూడా లాంగ్ టర్మ్లో అధిక లాభాలు పొందుతారు. అయితే, పీపీఎఫ్లో డబ్బులు దాచుకోవాలా? లేదా ఫిక్సెడ్ డిపాజిట్ చేస్తే చాలా? సొంతంగా వ్యాపారం చేసుకునే వారికి ఏది ఎక్కువ లాభాలను తెచ్చి పెడుతుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
పీపీఎఫ్, ఎఫ్డీ కూడా చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఎంపిక. సొంతంగా వ్యాపారం చేసుకునే వారికి ఒకసారి లాభాలు వస్తాయి.. మరికొన్నిసార్లు నష్టాలు చూడాల్సి ఉంటుంది. అయితే, పీపీఎఫ్, ఎఫ్డీ రెండూ కూడా లాభదాయకమే.ఈ రెండిటి మధ్య చిన్నపాటి తేడా ఉంది. దాన్ని గుర్తింంచి మీరు పెట్టుబడి పెట్టాలి.
పీపీఎఫ్ అంటే? పీపీఎఫ్ అంటే ప్రభుత్వం అందిస్తోన్న లాంగ్ టర్మ్ సేవింగ్స్ స్కీమ్. ఇందులో మీరు 15 ఏళ్లు లాకిన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఇందులో 7.1 శాతం ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ కూడా పొందుతారు. కేవలం ఏడాదికి రూ.500 ప్రాంభిస్తే చాలు. గరిష్టంగా రూ.1.5 లక్షలు కూడా పెట్టవచ్చు.ఇందులో వడ్డీపై ఎలా పన్ను కూడా వసూలు చేయరు. కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్లో ఇది మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది.
ఫిక్సెడ్ డిపాజిట్ ఇలా.. ఫిక్సెడ్ డిపాజిట్ అంటే మనకు తెలిసిందే. ఇందులో కొంతమేర డబ్బు కొన్ని ఏళ్లపాటు మనం ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. దానికి మనకు నెలవారీ వడ్డీ కూడా అందజేస్తారు. బ్యాంక్స్, ఫైనాన్షియల్ సంస్థలు ఈ ఎఫ్డీ ఖాతా నిర్వహిస్తాయి. ఇందులో ఏడు రోజులు లేదా 10 ఏళ్లు అంతకంటే ఎక్కువ కూడా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.ఇందులో వయస్సును బట్టి 5 శాతం నుంచి 7 శాతం వరకు వడ్డీ అందిస్తారు.
పీపీఎఫ్ మాదిరి ఫిక్సెడ్ డిపాజిట్ స్కీమ్కు కనిష్ట పెట్టుబడి లిమిట్ లేదు. కానీ, రూ.1000 కనీసం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది.
మరి రెండిటిలో ఏది బెట్టర్? ఈ రెండిటిలో ఉన్న తేడా లిక్విడిటీ. పీపీఎఫ్లో 15 ఏళ్ల లాకిన్ పీరియడ్ తప్పనిసరి. ఆరేళ్లు గడిచిన తర్వాత ఇందులో రుణ సదుపాయం ఉంది. కొద్దిపాటి డబ్బు మాత్రమే విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఎఫ్డీతో పోల్చుకుంటే ఇది తక్కువ. ఫిక్సెడ్ డిపాజిట్లో మీరు ప్రీమెచ్యూర్ విత్డ్రా కూడా చేయవచ్చు. నామమాత్రపు పెనాల్టీ విధిస్తారు. ఇక సొంత వ్యాపారాలు చేసుకునేవారికి ఎఫ్డీ స్కీమ్ అయితే, బెస్ట్ ఛాయిస్.
పన్ను అంచనా.. పీపీఎఫ్, ఎఫ్డీ రెండూ పన్ను పరిధిలోకి వచ్చేవే. కానీ, పీపీఎఫ్ మాత్రం సెక్షన్ 80సీ కింద పన్ను పరిమితులు ఉండవు. అయితే, రూ.40 వేల కంటే ఎక్కువ ఉండే ఎఫ్డీలపై 60 ఏళ్లకంటే తక్కువ వయస్సు ఉంటే పాన్ కార్డు అందిస్తే బ్యాంకులు టీడీఎస్ కట్టింగ్ ఉంటుంది.