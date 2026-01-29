PPF vs SIP: 15 ఏళ్లలో సంపద పెంచుకోవాలంటే..నెలకు రూ.10 వేలు ఎక్కడ పెట్టాలి?

SIP vs PPF comparison: ఇప్పటి రోజుల్లో జీతం తీసుకునే ఉద్యోగులు.. వాళ్ల కుటుంబాలు భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయాలని ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎక్కువగా వినిపించే రెండు పెట్టుబడి మార్గాలు SIP సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్.. PPF..పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. ప్రతి నెల రూ.10,000 లేదా సంవత్సరానికి రూ.1,20,000 పెట్టుబడి పెడితే.. 15 సంవత్సరాల తర్వాత ఏది ఎక్కువ మొత్తాన్ని ఇస్తుందో ఇప్పుడు సింపుల్గా చూద్దాం.
ముందుగా SIP గురించి తెలుసుకుందాం. SIP అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ప్రతి నెల ఒక నిర్ణీత మొత్తాన్ని పెట్టుబడి చేసే విధానం. ఇది మార్కెట్పై ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే లాభాలు స్థిరంగా ఉండవు. మార్కెట్ బాగా ఉంటే ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి, మార్కెట్ పడితే కొంత ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. ఈ లెక్కల్లో సంవత్సరానికి సగటున 12 శాతం రాబడి వస్తుందని అంచనా వేశారు.
ప్రతి నెల రూ.10,000 SIPలో పెట్టితే, 15 సంవత్సరాల్లో మొత్తం పెట్టుబడి రూ.18 లక్షలు అవుతుంది. 12 శాతం రాబడి వస్తే, సుమారు రూ.32.10 లక్షలు లాభం వస్తుంది. అప్పుడు 15 సంవత్సరాల చివరికి మొత్తం కార్పస్ దాదాపు రూ.50.10 లక్షలు అవుతుంది. అంటే పెట్టిన దానికంటే దాదాపు మూడు రెట్లు ఎక్కువ మొత్తం.
ఇప్పుడు PPF గురించి చూద్దాం. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించే పొదుపు పథకం. ఇందులో పెట్టుబడికి పూర్తి భద్రత ఉంటుంది. ప్రస్తుతం PPFకి 7.1 శాతం వడ్డీ ఇస్తున్నారు. ఇందులో సంవత్సరానికి గరిష్టంగా రూ.1.5 లక్షల వరకు మాత్రమే పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. మన ఉదాహరణలో ప్రతి సంవత్సరం రూ.1.20 లక్షలు పెట్టినట్టు తీసుకుంటే, 15 సంవత్సరాల్లో మొత్తం పెట్టుబడి ఇక్కడ కూడా రూ.18 లక్షలు అవుతుంది.
7.1 శాతం వడ్డీతో 15 సంవత్సరాల తర్వాత PPFలో సుమారు రూ.12.42 లక్షలు వడ్డీ వస్తుంది. అప్పుడు మొత్తం కార్పస్ దాదాపు రూ.30.42 లక్షలు మాత్రమే అవుతుంది.
సింపుల్గా చెప్పాలంటే.. ఎక్కువ రాబడి కావాలంటే SIP మంచిది.. కానీ కొంత ప్రమాదం ఉంటుంది. పూర్తి భద్రత కావాలంటే PPF మంచిది.. అయితే లాభం తక్కువ. కాబట్టి మీ అవసరాలు, రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని బట్టి SIP లేదా PPF ఎంచుకోవడం మంచిది.