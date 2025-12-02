SIP vs PPF: నెలకు రూ. 10వేల పెట్టుబడికి సిప్ వర్సెస్ పీపీఎఫ్ ఏది బెటర్? ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎక్కువగా సంపాదించవచ్చు.!

SIP vs PPF: కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును.. పొదుపు చేసుకునేందుకు చాలా మంది రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అయితే కొంతమంది మాత్రం ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ తోపాటు సేఫ్టీ ఉండే స్కీముల గురించి అన్వేషిస్తుంటారు. సిప్ లేదా పీపీఎఫ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం గురించి తెలుసుకోవాలి. వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎందులో ఎక్కువ రాబడి వస్తుందో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం.
మనదేశంలో ఇన్వెస్టర్లకు మార్కెట్ అనేక రూపాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకునే అవకాశాలను అందిస్తుంది. పెట్టుబడిదారులు తమ అవసరాలు, ప్రాధాన్యత ఆధారంగా ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలో ఎంపిక చేసుకుంటారు. కొందరు సురక్షితమైన పెట్టుబడులను ఎందుకుంటే.. మరికొందరు మార్కెట్ రిస్క్ ఆధారంగా ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఎంచుకుంటారు.
మీరు దీర్ఘకాలిక రాబడిని అందించే ప్లాన్ కోసం చూస్తుంటే.. పీపీఎఫ్ లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్ లో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఈ రెండింటిలో ఏది అధిక రాబడిని అందిస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్ ఒక పెట్టుబడిదారులు దీర్ఘకాలంలో చిన్న మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల పెద్ద మొత్తంలో మూలధనాన్ని నిర్మించుకోవాలనుకుంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్ బెస్ట్ ఆప్షన్ గా ఉంటుంది. ఈ స్కీమ్ కింద ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల కాంపౌండింగ్ ప్రయోజం లభిస్తుంది. సాధారణంగా మార్కెట్ పరిస్ధితులు అనుకూలంగా ఉన్నట్లయితే ఇన్వెస్టర్లకు సగటున 12శాతం వార్షిక రాబడి వస్తుంది. అయితే మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్ లు మార్కెట్ నష్టాలకు లోబడి ఉంటాయి కాబట్టి రాబడిలో వ్యత్యాసం ఉంటుంది.
పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సిప్ వలే దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటున్న పెట్టుబడిదారులు కూడా దీనిని ఇష్టపడతారు. పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ 15 సంవత్సరాల మెచ్యూరిటీ వ్యవధిని కలిగి ఉంటుంది. వడ్డీ రేట్ల పరంగా, పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులపై 7.1శాతం వడ్డీని పొందుతారు.
రెండింటిలో ఏది బెటర్ : ఒక వ్యక్తి 15 సంవత్సరాల పాటు నెలకు రూ. 10,000 సిప్ చేస్తే, వారి మొత్తం పెట్టుబడి రూ. 18 లక్షలు అవుతుంది. 12శాతం రాబడి రేటుతో ఈ మొత్తం సుమారు రూ. 47.59 లక్షలకు పెరగవచ్చు. దీని అర్థం దీర్ఘకాలికంగా దాదాపు రూ. 29.59 లక్షల లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక మీరు అదే మొత్తాన్ని పీపీఎఫ్ లో 15 సంవత్సరాలు డిపాజిట్ చేస్తే.. మీ మొత్తం పెట్టుబడి రూ. 18 లక్షలు అవుతుంది. మెచ్యూరిటీ సమయంలో ఈ నిధి విలువ సుమారు రూ. 32.54 లక్షలు అవుతుంది. అంటే మీరు మొత్తం రూ. 14.54 లక్షల లాభం పొందుతారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.