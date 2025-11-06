English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PPF: మీ పీఎఫ్ కౌంట్ నుంచి డబ్బు ముందుగానే విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చా? కొత్త రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి..!!

PPF: మీ పీఎఫ్ కౌంట్ నుంచి డబ్బు ముందుగానే విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చా? కొత్త రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి..!!

 

PPF Withdrawal Rules 2025: మన దేశంలో పొదుపు అంటే చాలా మందికి ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (PPF). ఇది ప్రభుత్వ హామీతో ఉండే అత్యంత సురక్షితమైన సేవింగ్స్ స్కీమ్. భద్రత, స్థిరమైన ఆదాయం, పన్ను మినహాయింపు.. ఈ మూడింటినీ ఒకేసారి ఇస్తుంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కావడంతో భవిష్యత్తులో పెద్ద మొత్తంలో లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే దీంట్లో 15 సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. అంటే, ఈ కాలం పూర్తయ్యే వరకు మొత్తం డబ్బును తీసుకోవడం సాధ్యం కాదు. అయినప్పటికీ, ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో మధ్యలో డబ్బు తీసుకునే అవకాశం ఇస్తుంది.
PPF ఖాతా 15 సంవత్సరాలు పూర్తైన తర్వాత, డిపాజిట్ చేసిన మొత్తం, వడ్డీని పూర్తిగా ఉపసంహరించుకోవచ్చు. ఈ మొత్తంపై ఎటువంటి పన్ను ఉండదు. ఇదే దీని పెద్ద ఆకర్షణ. మీరు డబ్బు తీసుకోకుండా కొనసాగించాలని అనుకుంటే, ఖాతాను మరో ఐదు సంవత్సరాలకు పొడిగించవచ్చు. ఈ సమయంలో కూడా వడ్డీ కొనసాగుతుంది కాబట్టి, మీ పెట్టుబడి సురక్షితంగా పెరుగుతుంది.

డబ్బు అత్యవసరంగా అవసరమైతే, ఆరవ ఆర్థిక సంవత్సరం పూర్తయిన తర్వాత భాగస్వామ్య ఉపసంహరణ చేయవచ్చు. అంటే ఏడవ సంవత్సరం మొదలు మీరు డిపాజిట్ చేసిన మొత్తంలో 50 శాతం వరకు తీసుకోవచ్చు. అయితే ఇది సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే చేయగలరు. దీని కోసం బ్యాంక్ లేదా పోస్టాఫీస్‌లో లభించే ఫారమ్ C నింపి సమర్పించాలి.

కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఖాతాను 15 సంవత్సరాల కంటే ముందే మూసివేయడానికి కూడా ప్రభుత్వం అనుమతిస్తుంది. అయితే ఇది ఖాతా తెరిచిన తర్వాత కనీసం ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత మాత్రమే సాధ్యం. తీవ్రమైన అనారోగ్యం, పిల్లల ఉన్నత విద్య కోసం నిధుల అవసరం లేదా విదేశాలకు శాశ్వతంగా వెళ్లిన సందర్భాల్లో ఈ సదుపాయం లభిస్తుంది. కానీ ముందుగానే మూసివేస్తే ప్రభుత్వం ఒక శాతం వడ్డీ తగ్గిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ కోసం ఫారమ్ 5 నింపి సంబంధిత డాక్యుమెంట్లతో బ్యాంక్ లేదా పోస్టాఫీస్‌లో సమర్పించాలి.

ఖాతా హోల్డర్ మరణించినప్పుడు, 15 ఏళ్ల లాక్-ఇన్ పీరియడ్ వర్తించదు. నామినీ లేదా చట్టబద్ధమైన వారసుడు వెంటనే మొత్తం డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇది కుటుంబానికి ఆర్థిక రక్షణగా ఉంటుంది.

PPF స్కీమ్ చిన్న మొత్తాలతో ప్రారంభించి భవిష్యత్తులో పెద్ద మొత్తాన్ని నిర్మించుకోవాలనుకునే వారికి ఉత్తమమైన ఎంపిక. నెలకు చిన్న మొత్తాన్ని క్రమం తప్పకుండా డిపాజిట్ చేస్తూ ఉంటే, వడ్డీతో పాటు ఆ సొమ్ము పెరుగుతూ పెద్ద నిధిగా మారుతుంది. ఇది భద్రతతో పాటు భవిష్యత్తులో ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని కల్పించే పెట్టుబడి పథకం అని చెప్పవచ్చు.

  ఈ నియమాలు, సౌకర్యాలు సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని ఉపయోగించుకుంటే, మీ డబ్బు ఎప్పుడైనా అవసరమైన సమయంలో మీకు తోడ్పడుతుంది. PPF అనేది ప్రతి సాధారణ పెట్టుబడిదారుడికి భద్రత, స్థిరత్వం, పన్ను మినహాయింపుతో కూడిన అత్యుత్తమ ఆర్థిక సాధనంగా చెప్పవచ్చు.  

