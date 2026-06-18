Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Prabhakar Daughter: హీరోయిన్‌గా బుల్లితెర మెగాస్టార్ కూతురు..హీరోయిన్లనే తలదన్నే అందం దివిజ!

Prabhakar Daughter: హీరోయిన్‌గా బుల్లితెర మెగాస్టార్ కూతురు..హీరోయిన్లనే తలదన్నే అందం దివిజ!

Written ByHarish Darla
Published: Jun 18, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:28 PM IST

Prabhakar Daughter Divija New Movie: బుల్లితెరపై 'మెగాస్టార్'గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు ప్రభాకర్ వారసత్వాన్ని పుచ్చుకుని ఆయన పిల్లలు ఇద్దరూ చిత్ర పరిశ్రమలో అడుగుపెడుతున్నారు. ఇప్పటికే కుమారుడు చంద్రహాస్ హీరోగా ఎంట్రీ ఇవ్వగా, ఇప్పుడు ప్రభాకర్ కుమార్తె దివిజ ప్రభాకర్ కూడా హీరోయిన్‌గా వెండితెరకు పరిచయం కాబోతోంది.

Divija Prabhakar1/6

ఇప్పటికే ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టేసింది!

దివిజకు సినిమా ఇండస్ట్రీ కొత్తేమీ కాదు. గతంలో ఆమె తన అన్న చంద్రహాస్ నటించిన 'రామ్ నగర్ బన్నీ' సినిమాకు నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. అంతేకాకుండా, హాస్యబ్రహ్మ బ్రహ్మానందం ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన 'బ్రహ్మా ఆనందం' సినిమాలోనూ ఓ చిన్న పాత్రలో నటించి మెప్పించారు. అయితే, ఈసారి మాత్రం ఆమె పూర్తిస్థాయి హీరోయిన్‌గా అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు.

Prabhakar Daughter2/6

హీరోయిన్‌గా తొలి సినిమా..

దివిజ ప్రభాకర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న మొదటి చిత్రానికి 'వెంకట్రామయ్య గారి తాలూకా' అనే ఆసక్తికరమైన టైటిల్‌ను ఖరారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది ఒక యూత్‌ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందనుందని సమాచారం.

Divija Prabhakar videos3/6

నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు.. 

సతీష్ ఆవాల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో దినేష్ కుమార్ హీరోగా నటిస్తున్నారు. కోమలి క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై కోమలి మహేందర్ తొట్టె, సోమేష్ సారిపల్లి సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

Attitude Star Sister Divija4/6

విడుదల ఎప్పుడు?

మురళీధర్ గౌడ్, సుధ, కాశీవిశ్వనాథ్, మిర్చి మాధవి, సత్యశ్రీ, ఇక్బాల్, జీవనప్రియ వంటి సీనియర్ నటులు ఈ సినిమాలో ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులన్నీ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం జూలై నెలాఖరున విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ మేరకు చిత్రబృందం ప్రమోషన్లను కూడా వేగవంతం చేసింది.

Divija Prabhakar Photos5/6

ప్రభాకర్ కూతురు దివిజ

సోషల్ మీడియాలో ఇప్పటికే మంచి ఫ్యాన్ బేస్ ఉన్న దివిజ, హీరోయిన్‌గా ఎలాంటి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటుందో చూడాలి!

Divija Prabhakar latest6/6

TAGS:
Divija Prabhakar
Prabhakar Daughter
Divija Prabhakar videos
Attitude Star
Divija Prabhakar Photos
Divija Prabhakar latest
prabhakar daughter divija new movie
Attitude Star Chandrahas
Divija Prabhakar movies

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Zee Media: భారతీయ ఫుట్‌బాల్‌లోకి 'జీ' ఎంట్రీ! ప్రపంచకప్‌ 2034 లక్ష్యంగా భారీ ప్రణాళి
Football World Cup22 min ago
2
Zee Media1 hr ago
3
Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ చూపు వరంగల్ హైవే వైపు...ఈ సెంటర్లలో పెరుగుతున్న ఇన్వెస్ట్ మెంట్ జోరు..!!1 hr ago
4
Snake Video2 hrs ago
5
Venkatramayya Taluka3 hrs ago