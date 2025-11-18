Prabhas: అనుష్క తనని ఎత్తుకుంటుంది అనగానే ఎక్సైట్ అయినా ప్రభాస్.. ఏం చెప్పారంటే..

Prabhas Anushka: ప్రభాస్ అనుష్క గురించి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వార్త వైరల్ అవుతూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటూ ఉంటుంది. వీరిద్దరూ ఒకప్పుడు ప్రేమలో ఉన్నారు.. అనే రూమర్స్ చాలానే వినిపించాయి. కానీ ఇద్దరూ కూడా దీనిపై క్లారిటీ ఇవ్వలేదు. ఈ క్రమంలో తాజాగా ప్రభాస్ కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు..
ప్రభాస్, అనుష్క అని ఒక దగ్గర చూస్తే చాలా అభిమానుల.. సంబరం చెప్పే అవసరం లేదు. ఒకప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఎన్నో సినిమాల్లో నటించారు. అందుకనే తరుచు ఇంటర్వ్యూలో కనిపించే వాళ్ళు.
బాహుబలి 2 తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించిన సినిమా ఏమీ లేదు. అందుకే ప్రస్తుతం వీళ్ళిద్దరిని కలిసి మళ్ళీ చూడాలి అని అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో గతంలో వీళ్ళిద్దరి ఇంటర్వ్యూలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇందులో భాగంగా మిర్చి సినిమా టైంలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి ప్రభాస్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అందరికీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
మిర్చి సినిమాలో అనుష్క ప్రభాస్ ని ఎత్తుకునే సీన్ ఉంటుంది. ఆ సీన్ లో ప్రభాస్ ని నిజంగా అనుష్క ఎత్తుకుందా అని ప్రభాస్ ని అడగగా.. అవును అని అంతేకాకుండా ఆ సీన్ చెప్పిన వెంటనే తను చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను అని చెప్పుకొచ్చాడు. అయితే ఎక్కువ హైట్ ఉందడం వల్ల అనుష్కకి బ్యాక్ పైన వచ్చే ఛాన్స్ ఉందని అర్థమయ్యే కింద స్టూల్ వేసుకొని నిలబడి ఆ తర్వాత తనను పైకి ఎత్తెల సీన్ తీసామని తెలిపారు.
ఇక ప్రస్తుతం ప్రభాస్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ ఇంటర్వ్యూలో ప్రభాస్ పక్కనే అనుష్క కూడా ఉండడం విశేషం.