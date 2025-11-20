English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Prabhas Anushka: ప్రభాస్-అనుష్క పెళ్లి ఫిక్స్..! అమెరికాలో కాపురానికి ఇల్లు కూడా రెడీ..?

Prabhas Anushka: ప్రభాస్-అనుష్క పెళ్లి ఫిక్స్..! అమెరికాలో కాపురానికి ఇల్లు కూడా రెడీ..?

Prabhas Marriage : బాహుబలి సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాదించిన ప్రభాస్ – అనుష్క శెట్టి జోడీ గురించి ఎప్పటికప్పుడు వార్తలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఈ ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ ఉందని చాలా కాలంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే వీరిద్దరూ మాత్రం ఎప్పుడూ “మేము మంచి స్నేహితులం మాత్రమే” అంటూ ఈ వార్తలను ఖండిస్తూ వస్తున్నారు.
అయినా సరే అభిమానులు మాత్రం వీరిద్దరిని రియల్ లైఫ్‌లోనూ జంటగా చూడాలని కోరుకుంటున్నారు. తాజాగా వీరు విదేశాల్లో ఇల్లు కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికాలోని లాస్ ఏంజిల్స్ నగరంలో ఇల్లు వెతుకుతున్నారని కొన్ని మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. దీనిపై ఇప్పటివరకు ప్రభాస్ గానీ.‌ అనుష్క గానీ ఎలాంటి అధికారిక స్పందన ఇవ్వలేదు.

ముంబై మిర్రర్ అనే పత్రిక.. ఈ వార్తను ప్రచారం చేసింది. ఈ పత్రిక ఈ వార్తను 2019లో వేయగా.. ఇప్పుడు మళ్లీ అదే వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఇప్పటికే మిర్చి,‌బిల్లా,‌ బాహుబలి – ది బిగినింగ్, బాహుబలి – ది కంక్లూజన్.. వంటి సినిమాల్లో వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది.

ప్రభాస్ ప్రస్తుతం భారీ బడ్జెట్ యాక్షన్ చిత్రాల్లో బిజీగా ఉన్నారు. ది రాజా సాబ్ సినిమాతో పాటు పలు అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రాజెక్టులపై కూడా పనిచేస్తున్నారు. మరోవైపు అనుష్క శెట్టి కూడా తన కెరీర్‌ను జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేస్తూ.. కథకు ప్రాధాన్యమున్న పాత్రలనే ఎంచుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నారు.

వీరిద్దరి మధ్య ఉన్నది నిజంగా ప్రేమేనా? లేక కేవలం స్నేహమేనా? అన్న ప్రశ్నకు ఇప్పటికీ స్పష్టమైన సమాధానం లేదు. కానీ అభిమానుల మనసుల్లో మాత్రం ఈ జంటకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. సోషల్ మీడియాలో వీరి ఫోటోలు, వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటే..కామెంట్స్‌లో “రియల్ లైఫ్ బాహుబలి జంట” అంటూ ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

ఏది ఏమైనా..ప్రభాస్.. అనుష్క జోడీకి సంబంధించిన ప్రతి చిన్న వార్త కూడా సినీ ప్రియుల్లో ఆసక్తిని రేపుతూనే ఉంది. భవిష్యత్తులో వీరిద్దరూ మళ్లీ ఒకే సినిమాలో కనిపిస్తారా లేదా అనేది చూడాలి.

