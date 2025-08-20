Prabhas-Anushka: 8 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ కలవనున్న ప్రభాస్, అనుష్క..!

Prabhas:
ప్రభాస్, అనుష్క గురించి ఎప్పుడూ ఏదో ఒక వార్త వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. అయితే వీళ్ళిద్దరూ ఆఖరిగా కనిపించిన సినిమా బాహుబలి 2. ఆ తరువాత వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఎక్కడా కనిపించలేదు. ఈ క్రమంలో వీళ్ళిద్దరూ మరోసారి కలవనున్నారు అనే వార్త వినిపిస్తోంది..
బిల్లా, మిర్చి.. సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మదిలో ఎంతో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించకుండా జంట ప్రభాస్, అనుష్క. వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారు పెద్ద చేసుకోబోతున్నారు అనే పుకార్లు, షికార్లు చేశాయి.
ఇక ఆఖరిగా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి నటించిన సినిమాలు బాహుబలి, బాహుబలి 2 .. ఈ రెండు కూడా పాన్ ఇండియా బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలోగా నిలిచాయి.
ఇక బాహుబలి 2 చిత్రం విడుదలై ఎనిమిది సంవత్సరాలు కావస్తుండగా.. ఇప్పటివరకు వీళ్లు మళ్లీ కలిసి ఎక్కడ కనిపించలేదు. ఇక ఇప్పుడు 8 ఏళ్ల తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ మరోసారి కలిసి కనిపించనున్నారు అన్న వార్త వినిపిస్తోంది.
బాహుబలి 1 చిత్రం విడుదలై దాదాపు పది సంవత్సరాలు కావస్తోంది.. ఈ సినిమా పది వసంతాలు పండగ ఈ సినిమా టీం ఘనంగా చేయాలి అనుకుంటున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఈ సినిమాని అక్టోబర్లో రి రిలీస్ కూడా చేయనున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా రీరిలీస్ ప్రమోషన్స్ కోసం.. మరోసారి ప్రభాస్, అనుష్క కలిసి ఒక ఇంటర్వ్యూలో కనిపించనున్నారు అని తెలుస్తోంది. ఇక ఈ వార్త వినడంతో వీరిద్దరి అభిమానులు కూడా తెగ ఆనందంగా ఫీల్ అవుతున్నారు.