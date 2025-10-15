English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Prabhas: నవ దంపతులుగా అనుష్క, ప్రభాస్.. అందరికీ హాయ్ చెబుతూ..!

Anushka: ప్రభాస్, అనుష్క జంట కి ఉన్న ప్రాధాన్యత అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ప్రస్తుతం ఉన్న జంటల్లో.. సినిమాల్లో వీళ్లిద్దరికి ఎంతో ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంది. ఇక తాజాగా వీళ్ళిద్దరికీ సంబంధించిన ఒక వీడియో ఇంస్టాగ్రామ్ లో వైరల్ అవుతూ.. వాళ్ళిద్దరి అభిమానులను ఆకట్టుకుంటుంది. 
ప్రభాస్, అనుష్క చేసిన సినిమాలు ఎంతటి విజయం సాధించాయో అందరికీ తెలిసిన  విషయమే. బిల్లా, మిర్చి.. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా బాహుబలి చిత్రం పాన్ ఇండియా బ్లాక్ బస్టర్ అందుకుంది. 

ఈ సినిమా తెలుగు సినిమా రేంజ్ ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా.. సాటి చెప్పింది. ముఖ్యంగా బాహుబలి 2 చిత్రంలో ప్రభాస్ కి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో అనుష్కకు కూడా అంతే ప్రాధాన్యత లభించింది. 

ఇక బాహుబలి.. సినిమాలను ప్రస్తుతం రీ రిలీజ్ చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగా తాజాగా ప్రభాస్, అనుష్క వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది. 

ఈ వీడియోలో అనుష్క, ప్రభాస్ ఇద్దరు కూడా నవ దంపతులుగా కనిపించారు. అంతేకాకుండా అక్కడ ఉన్నవారికి హాయ్ చెబుతూ ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతూ.. వీడియోకి దొరికారు.              View this post on Instagram                       A post shared by Baahubali (@baahubalimovie)

ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్ అవ్వదమే కాకుండా.. వీళ్ళిద్దరూ ఇలానే నిజజీవితంలో కూడా దంపతులు అయితే బాగుండు అని అభిమానుల దగ్గర నుంచి కామెంట్లు తెచ్చుకుంటుంది.

Prabhas Anushka Shetty Prabhas Anushka video prabhas anushka marriage Prabhas marriage Anushka marriage Baahubali

