Prabhas Dating: ప్రభాస్, కాజల్ డేటింగ్.. ఇన్ని ఏళ్ల తర్వాత బయటపడ్డ వీడియో.. ఇద్దరి మధ్య అతనే విలన్!

Prabhas Kajal Dating
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ప్రభాస్ పేరు సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈసారి కారణం ఆయన పాత డేటింగ్ రూమర్స్ కావటం విశేషం. అది కూడా అనుష్కతో కాకుండా మరో హీరోయిన్ తో ఈ రూమర్స్ రావడంతో అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్తో ప్రభాస్ ఒకప్పుడు ప్రేమలో ఉన్నారని, కానీ కుటుంబ సభ్యుల అభ్యంతరాల వల్ల బ్రేకప్ అయ్యిందని ట్విట్టర్లో ఓ పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది.
ప్రభాస్, కాజల్ కలిసి నటించిన డార్లింగ్ చిత్రం ఎంతటి విజయం సాధించిందో అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈ సినిమా అప్పట్లో మంచి హిట్ అయింది. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి చేసిన మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ చిత్రం కూడా మంచి విజయం సాధించింది. సినిమాలోనే కాదు, బయట కూడా వీరిద్దరి మధ్య మంచి కెమిస్ట్రీ ఉందని అప్పట్లో చాలామంది మాట్లాడుకున్నారు.
ఇప్పుడు అదే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ..2009–2010 మధ్య ప్రభాస్, కాజల్ డేటింగ్ చేశారు..అనే పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. అంతేకాకుండా ఈ పోస్ట్ తో పాటు ఒక వీడియోను కూడా షేర్ చేశారు. ఆ వీడియోలో ప్రభాస్, కాజల్ ఇద్దరూ కలిసి కేక్ తినిపించుకుంటూ సరదాగా కనిపిస్తున్నారు.
ప్రభాస్ నవ్వుతూ ఉండటం, కాజల్ అల్లరి చేయడం వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అయితే ఈ వీడియో ఏదో సాధారణ ఫంక్షన్కు సంబంధించినదిగా తెలుస్తోంది. కానీ దానికి సీరియస్ రిలేషన్షిప్..అంకుల్ ఒప్పుకోక బ్రేకప్.. అనే క్యాప్షన్ పెట్టడంతో విషయం పెద్ద చర్చగా మారింది. https://x.com/i/status/2022961688203702395
ఇక ఈ వీడియోలో కాజల్ ప్రభాస్ కి కేక్ పోస్టు కనిపించింది అంతే కాకుండా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒకేసారి జిమ్ చేస్తూ కూడా కనిపించారు. ఈ క్లిప్స్ అన్ని ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. ఈ డేటింగ్ వార్తలకు ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ఆధారం లేదు. ప్రభాస్ గానీ, కాజల్ గానీ ఈ విషయంపై ఎప్పుడూ మాట్లాడలేదు. ఇది పూర్తిగా సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన రూమర్ మాత్రమే.
ఇక ప్రస్తుతం కాజల్ విషయానికి వస్తే, ఆమె పెళ్లి చేసుకుని ఒక బిడ్డకు తల్లి కూడా అయ్యారు. తన కుటుంబ జీవితంతో చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. మరోవైపు ప్రభాస్ మాత్రం ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు. అందుకే ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి చిన్న వార్త వచ్చినా పెద్దగా వైరల్ అవుతోంది.
ఇదిలా ఉంటే, ప్రభాస్ పేరు గతంలో హీరోయిన్ అనుష్క శెట్టితో కూడా ఎన్నోసార్లు లింక్ అయ్యింది. ఆ వార్తలు కూడా ఇప్పటివరకు రూమర్స్గానే మిగిలిపోయాయి.