Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Spirit Leaked Photos: కాలేజీలో తృప్తి డిమ్రీతో ప్రభాస్ రొమాన్స్.. లీకైన ఫొటోలు!

Spirit Leaked Photos: కాలేజీలో తృప్తి డిమ్రీతో ప్రభాస్ రొమాన్స్.. లీకైన ఫొటోలు!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 29, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:37 PM IST

Spirit Leaked Photos:ప్రభాస్ హీరోగా, సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న స్పిరిట్ సినిమా గురించి మరోసారి సోషల్ మీడియాలో భారీ చర్చ జరుగుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్‌కు సంబంధించినవిగా ప్రచారంలోకి వచ్చిన కొన్ని ఫొటోలు అభిమానుల్లో ఆసక్తిని మరింత పెంచాయి. ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ సరసన త్రిప్తి డిమ్రీ కథానాయికగా నటిస్తోంది.

Triptii Dimri1/5

తృప్తి డిమ్రీ

స్పిరిట్ సినిమా నుంచి కొన్ని ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. వైరల్ అవుతున్న ఫొటోల్లో కాలేజీ క్యాంపస్ వాతావరణం కనిపిస్తోంది. ప్రభాస్, త్రిప్తి మధ్య సాగే రొమాంటిక్ సన్నివేశాల కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ సెట్స్ సిద్ధం చేసినట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ షెడ్యూల్‌లో ప్రేమకథకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే చిత్రబృందం ఈ విషయంపై అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.  

Sandeep Reddy Vanga2/5

ప్రభాస్ తృప్తి డిమ్రీ

మరోవైపు, ఆధునిక కాలేజీ వాతావరణాన్ని నిజమైనట్లు చూపించేందుకు నిర్మాతలు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. ఇందుకోసం ముంబై నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో జూనియర్ ఆర్టిస్టులు, యువ నటీనటులను హైదరాబాద్‌కు తీసుకొచ్చినట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా విద్యార్థులతో మాట్లాడుతున్న కొన్ని ఫొటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.  

Prabhas Triptii Dimri3/5

సందీప్ రెడ్డి వంగా

స్పిరిట్ను భారీ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ నిజాయితీ గల, శక్తివంతమైన పోలీస్ అధికారి పాత్రలో కనిపిస్తారనే ప్రచారం చాలా రోజులుగా సాగుతోంది. యాక్షన్‌తో పాటు భావోద్వేగాలు, ప్రేమకథ కూడా సినిమాకు ప్రధాన బలంగా ఉండనున్నాయని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.  

Spirit leaked photos4/5

స్పిరిట్ షూటింగ్

ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌కు అభిమానుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. ప్రభాస్ కొత్త లుక్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా తన ప్రత్యేక శైలిలో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారని అభిమానులు నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Spirit movie5/5

కాలేజీ సీక్వెన్స్

ఈ చిత్రానికి హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు సంగీత సమావేశాలు పూర్తయ్యాయని సమాచారం. అయితే కథ, ఇతర పాత్రలు, షూటింగ్ వివరాలను చిత్రబృందం గోప్యంగా ఉంచుతోంది. వైరల్ అవుతున్న ఈ షూటింగ్ ఫొటోలు నిజంగా స్పిరిట్ సెట్స్‌వేనా అనే విషయంపై ఇంకా స్పష్టత లేకపోయినా, ప్రభాస్ అభిమానుల్లో మాత్రం సినిమా కోసం ఎదురుచూపులు మరింత పెరిగాయి. అధికారిక అప్డేట్ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

TAGS:
Prabhas
spirit movie
Spirit leaked photos
Prabhas Triptii Dimri
Triptii Dimri
Sandeep Reddy Vanga
Spirit Shooting Update

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
"హైదరాబాద్‌లో ఆంధ్రావాళ్లు ఉండొద్దంటే ఆ పని చేయండి"..జబర్దస్త్ నటుడు సంచలన వ్యాఖ్యలు
Idupu Kayitham Controversy6 min ago
2
Canada Knock Out stage22 min ago
3
Vishal41 min ago
4
Welcome To The Jungle Box Office Collections55 min ago
5
Hair Fall Solution1 hr ago