Heroine: ప్రభాస్, వెంకటేష్, మోహన్ బాబు తో బ్లాక్ బస్టర్స్.. జైలుకెళ్లిన స్టార్ హీరోతో ప్రేమ.. చివరికి ఘోరమైన రోగంతో సతమతమవుతున్న హీరోయిన్..!

Prabhas Star Heroine : హీరోయిన్ జీవితాలు ఎప్పుడు, ఎలా మారతాయో ఎవరు చెప్పలేరు. మొదటి సినిమా ఫ్లాప్ అయినా కానీ ఆ తరువాత వలస విజయాలతో స్టార్ హీరోయిన్స్ అయిన వాళ్ళు ఉండగా.. మొదట్లో ఎన్నో విజయాలు అందుకని.. చివరికి అడ్రస్ లేకుండా పోయిన హీరోయిన్స్ కూడా ఉన్నారు..
తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక మూడు, నాలుగు సంవత్సరాల స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగడమే గగనం. అలాంటిది ఒక హీరోయిన్ పది సంవత్సరాల పైనే స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగింది. ఈమధ్య కూడా ఎన్నో బ్లాక్బస్టర్ సినిమాల్లో నటించింది..
అప్పట్లో.. స్టార్ హీరోలకు దీటుగా డాన్స్ వేసే హీరోయిన్ ఎవరు అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చే పేరు భానుప్రియ. వెంకటేష్ తో స్వర్ణకమలం..మోహన్ బాబుతో పెదరాయుడు లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాల్లో నటించి ఈ హీరోయిన్ ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలు తన ఖాతాలో వేసుకుంది
హీరోయిన్గా కనుమరుగు అవుతున్న టైం లో.. హీరోలకు అమ్మగా కనిపించి కూడా కొన్ని సూపర్ హిట్ సినిమాలు అందుకుంది. ముఖ్యంగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ హీరోగా వచ్చిన చత్రపతి సినిమాలో.. ఆమె కీలక పాత్రలో కనిపించింది.
ఇలా వరుస విజయాలు అందుకున్న భానుప్రియ.. గతంలో స్టార్ హీరోగా కొనసాగుతున్న సుమన్ తో ప్రేమలో పడి.. కొద్ది రోజులు ప్రేమయాయనం సాగించింది అన్న వార్తలు తెగ వినిపించాయి. కానీ అప్పుడు సుమన్ జైలు పాలు కావడంతో.. ఆ కారణం వల్లే ఆమె ఆయనకు దూరమైంది..
అప్పట్లో వీళ్ళిద్దరూ తప్పకుండా పెళ్లి చేసుకుంటారు అనుకున్నారు అందరూ. కానీ సుమన్తో విడిపోయిన తరువాత ఒక సాధారణ వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకొని..2018 లో విడాకులు తీసుకుంది. మతిమరుపు అనే జబ్బుతో విపరీతంగా బాధపడుతోంది . ఈ విషయాన్ని భానుప్రియ నే ఈ మధ్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో తెలిపింది. కరోనా వచ్చి వెళ్లిన తరువాత..తనకు మతిమరుపు అనేది ఒక శాపంగా మారింది అని తెలిపింది ఈ నటి