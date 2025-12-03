Prabhas - Anushka: మరోసారి వైరల్ గా మారిన ప్రభాస్, అనుష్కల మ్యాటర్.. ఈ సారి అంతకు మించి..

Prabhas - Anushka: టాలీవుడ్ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ అంటే అందరికి ముందుగా గుర్తుకు వచ్చే పేరు ప్రభాస్ దే. అటు లేడీ హీరోయిన్స్ లో అనుష్క ముందు వరసలో ఉంటుంది. తాజాగా వీళ్లిద్దరు మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారారు.
Prabhas - Anushka Engagement: అటు అనుష్క 44 ఏళ్లు వచ్చాయి. అటు ప్రభాస్ 46వ యేట అడుగుపెట్టాడు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ప్రభాస్, అనుష్కల ఎంగేజ్మెంట్, పెళ్లి చేసుకున్నట్టు ఏఐ ఫోటోలు చక్కర్లు కొడుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా మరోసారి వీళ్లిద్దరు నిశ్చితార్థం చేసుకుంటున్నట్టు కొన్ని ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
రీసెంట్ గా ప్రభాస్, అనుష్కల మ్యారేజ్ కు సంబంధించిన ఏఐ వీడియో ఒకటి నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. అందులో తెలుగు ఇండస్ట్రీకి చెందిన హీరోలు వివిధ పనులు చేస్తున్నట్టు వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. అభిమానులు ముద్దుగా డార్లింగ్ గా పిలుచుకునే ప్రభాస్ 46 ఏళ్లు దాటినా.. ఇంకా పెళ్లి పీఠలు ఎక్కలేదు. మరోవైపు అనుష్క శెట్టి కూడా 44 ఏళ్లు వచ్చినా ఇప్పటికీ పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోయింది.
పెళ్లి తర్వాత కూడా చాలా మంది హీరోయిన్స్ కెరీర్ ను కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. అనుష్క మ్యారేజ్ చేసుకోకపోవడానికి కారణం వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్రభాస్ అనే మాట వినిపిస్తోంది. అనుష్క, ప్రభాస్ గత కొన్నేళ్లుగా వీళ్లిద్దరు సీక్రెట్ గా డేటింగ్ చేస్తున్నట్టు వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై క్లారిటీ లేదు. వీళ్లిద్దరు మంచి స్నేహితులు అనే విషయం తెలుసు కానీ.. ఇద్దరు లవ్ లో ఉన్న విషయం వీళ్లిద్దరిలో ఎవరు బయట చెప్పలేదు. మీడియానే అనుష్క, ప్రభాస్ ల పెళ్లిని ఎన్నోసార్లు చేసేసింది.
గత కొన్నేళ్లుగా వీళ్ల ఎంగేజ్మెంట్, పెళ్లి వార్తలు నెట్టింటతో పాటు మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతూనే ఉంది. ఈ జంట ఎపుడు పెళ్లి పీఠలు ఎక్కి ఒక్కటవుతారా అని అభిమానులు కళ్లల్లో ఒత్తులు వేసుకొని మరి ఎదురు చూస్తున్నారు.
ఈ అందమైన జంట ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటారో లేదా ఎప్పుడు శుభవార్త ఇస్తారో అని అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వీళ్లిద్దరు ఎవరి కెరీర్ ను వారు లీడ్ చేస్తున్నారు. తాజాగా వీళ్లిద్దరు ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్న AI ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. అనుష్క రీసెంట్ గా ‘ఘాటి’ మూవీతో పలకరించింది. మరోవైపు ప్రభాస్.. త్వరలో ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీతో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్నాడు.